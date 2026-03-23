Музичний продюсер концерту Дмитро Саратський, який входив до команди, що приймала рішення зробити антракт, пояснив ситуацію зі свого боку. Про це він написав у фейсбуці.

За словами Дмитра, антракт був зроблений для контролю стану голосу артиста.

Ми з командою почули тенденцію до втоми голосу. Це абсолютно нормальна ситуація після репетицій і складної підготовки. Великий концерт – 23 твори, з оркестром, без бісів – це серйозне навантаження навіть для молодих виконавців,

– зазначив Саратський.

Він наголосив, що пауза дозволила викликати фоніатра, перевірити голосові зв'язки та забезпечити завершення концерту на високому рівні. "Я переконаний, що це рішення було правильним. Голос артиста – це його репутація перед глядачем. Ми не мали права наражати Віктора Франковича на ризик", – пояснив музичний продюсер.

Також свою думку щодо скандального інциденту висловила і екс-солістка поп-дуету "Алібі" Анна Завальська, дружина Дмитра Саратського. Вона вважає, що найближче оточення Павліка "віднімає у нього можливість переживати мить заслуженого тріумфу, маніпулюючи викривленими фактами".

Антракт не був приниженням, як це подається. Це було професійне рішення саундпродюсера і продюсера концерту, прийняте в моменті, щоб зберегти голос артиста і дати можливість довести концерт до гідного фіналу. Ще й враховуючи важливий фактор теле-зйомки. В роботі з живим оркестром такі "пластичні" рішення говорять про відповідальність, а не про "втручання",

– написала Завальська в фейсбуці.

Анна додала, що під час підготовки концерту дружина Віктора Павліка системно створювала напруження в команді через емоційний тиск, ультимативний тон і штучні конфлікти, а за лаштунками після інциденту її поведінка більше нагадувала усвідомлену провокацію.

