Скандал на концерті Павліка в Палаці "Україна": музичний продюсер пояснив, чому зупиняли виступ
- На концерті Віктора Павліка у Палаці "Україна" зробили антракт для перевірки стану голосу артиста.
- Дружина Павліка Катерина Репяхова заявила про психологічний тиск і приниження з боку організаторів, а команда Палацу "Україна" вибачилася за інцидент.
У мережі не вщухає скандал довкола концерту Віктора Павліка у Національному палаці мистецтв "Україна". Дружина та одночасно концертна директорка артиста Катерина Репяхова розповіла, що організатор неочікувано зупинив виступ після однієї з пісень, заявивши Віктору Павліку, що він "жахливо співає".
Музичний продюсер концерту Дмитро Саратський, який входив до команди, що приймала рішення зробити антракт, пояснив ситуацію зі свого боку. Про це він написав у фейсбуці.
До теми "Хотіли колоти адреналін": скандал навколо концерту Павліка в Палаці "Україна" не вщухає
За словами Дмитра, антракт був зроблений для контролю стану голосу артиста.
Ми з командою почули тенденцію до втоми голосу. Це абсолютно нормальна ситуація після репетицій і складної підготовки. Великий концерт – 23 твори, з оркестром, без бісів – це серйозне навантаження навіть для молодих виконавців,
– зазначив Саратський.
Він наголосив, що пауза дозволила викликати фоніатра, перевірити голосові зв'язки та забезпечити завершення концерту на високому рівні. "Я переконаний, що це рішення було правильним. Голос артиста – це його репутація перед глядачем. Ми не мали права наражати Віктора Франковича на ризик", – пояснив музичний продюсер.
Вікто Павлік виступив у Національному палаці мистецтв "Україна": дивіться відео онлайн
Також свою думку щодо скандального інциденту висловила і екс-солістка поп-дуету "Алібі" Анна Завальська, дружина Дмитра Саратського. Вона вважає, що найближче оточення Павліка "віднімає у нього можливість переживати мить заслуженого тріумфу, маніпулюючи викривленими фактами".
Антракт не був приниженням, як це подається. Це було професійне рішення саундпродюсера і продюсера концерту, прийняте в моменті, щоб зберегти голос артиста і дати можливість довести концерт до гідного фіналу. Ще й враховуючи важливий фактор теле-зйомки. В роботі з живим оркестром такі "пластичні" рішення говорять про відповідальність, а не про "втручання",
– написала Завальська в фейсбуці.
Анна додала, що під час підготовки концерту дружина Віктора Павліка системно створювала напруження в команді через емоційний тиск, ультимативний тон і штучні конфлікти, а за лаштунками після інциденту її поведінка більше нагадувала усвідомлену провокацію.
Що про концерт Віктора Павліка казала сама Катерина Репяхова?
- Вона описала події за кулісами як "повний абсурд".
- Катерина стверджує, що зіткнулася з психологічним тиском, приниженням і навіть погрозами від організаторів.
- Проблеми, за її розповідями, почалися ще перед концертом: за кілька днів до виступу її попросили не публікувати контент із репетицій, нібито через незадоволення організаторів зовнішнім виглядом Віктора Павліка. До того ж афішу ювілейного концерту зробили без фото артиста.
- Додамо також, що команда Палацу "Україна" вже попросила вибачення у Катерини та Віктора Павліка за неприємний інцидент під час концерту.