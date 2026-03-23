"Хотіли колоти адреналін": скандал навколо концерту Павліка в Палаці "Україна" не вщухає

Днями у Національному палаці мистецтв "Україна" відбувся великий сольний концерт Віктора Павліка. Попри численні позитивні відгуки від відвідувачів, концерт виявився непростим для самого артиста та його дружини і одночасно концертної директорки – Катерини Репяхової.

Хоч інцидент намагалися приховати, Катерина все ж поділилася новими подробицями скандального концерту у своїх інстаграм-сторіс. У відповідь Палац "Україна" прокоментував деякі її заяви, повідомляє 24 Канал.

Катерина Репяхова розповіла, що за кулісами ювілейного концерту Віктора Павліка панував "повний абсурд". Жінка зіткнулася з психологічним тиском, приниженням, агресією та навіть погрозами з боку організаторів заходу.

Як зазначено на сторінці Палацу "Україна" в інстаграмі, саме продюсер концерту допустив неприйнятну поведінку щодо Катерини Репяхової.

Те, що відбулося, виходить за межі професійної етики та людської поваги. У мене є зафіксовані факти, включно з погрозами, які я отримувала,

– заявила вона.

Вона також додала, що команда продовжує покривати цю неприйнятну поведінку.

Катерина Репяхова розповіла про скандальний концерт Віктора Павліка у Палаці "Україна" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

За її словами, під час концерту організатор зупинив виступ після однієї з пісень, заявивши Віктору Павліку, що він "жахливо співає", викликав лікаря і повідомив про необхідність введення адреналіну.

Зауважимо, що навесні 2024 року Віктору Павліку зробили серйозну операцію на серці, і наразі він живе зі штучним клапаном.

Віктор Франкович тільки розслабився, почав отримувати задоволення від концерту, в цей момент концерт просто зупиняють і починається абсурд. З нього (з Віктора Павліка, – 24 Канал) намагаються зробити людину, яка погано працює і нав'язати це відчуття… Мені щиро шкода, що йому довелося працювати в настільки складних і неприйнятних умовах,

– обурилася концертна директорка.

Катерина Репяхова розповіла подробиці скандального концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Катерина також розповіла, що приниження почалися ще перед концертом. За кілька днів до заходу її попросили не публікувати жодний контент із репетицій через нібито невдоволення організатора зовнішнім виглядом артиста. Афішу концерту зробили без фото Віктора Павліка.

Катерина Репяхова розповіла про приниження з боку організаторів концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окрім цього, Репяхова обурилася через те, що глядачам не дозволяли дарувати квіти під час концерту й танцювати. У коментарі Палацу "Україна" пояснили, що просять не вставати зі своїх місць під час виступу, щоб не заважати іншим глядачам, а також через організовану телевізійну зйомку. Квіти команда рекомендує дарувати наприкінці концерту.



Команда Палацу "Україна" розповіла, чому глядачів просять не вставати зі своїх місць під час концерту, а квіти просять дарувати після виступу / Скриншот з інстаграму

