Концертна директорка артиста, а також його дружина Катерина Репяхова заявила, що зіткнулася з психологічним тиском, приниженням, агресією та навіть погрозами з боку організаторів заходу. Вона вже оприлюднила відеодокази своїх слів, опублікувавши відповідні ролики в інстаграм-сторіс.

На кадрах зафіксовано керівника Національного палацу мистецтв "Україна" Сергія Пермана, який на підвищених тонах спілкується з Катериною Репяховою та членами команди. Під час розмови він використовує російську мову та нецензурну лексику. За словами Репяхової, конфлікт розпочався з того, що в присутності Національного президентського оркестру та персоналу палацу Перман дозволив собі образливу та грубу репліку: "Я хочу у*б*ти цю п*зду".

Катерина Репяхова розповіла про скандал з Сергієм Перманом / Скриншот з інстаграм-сторіс

На оприлюдненому відео чути, як Сергій Перман звертається до Репяхової з образами та принижує її професійні якості, зокрема заявляючи, що вона "не директор" і "не має права втручатися".

Ви (Катерина Репяхова, – 24 Канал) мене довели вже. Тому що ви д*рна людина, тому що ви лізите туди, куди вам не треба. Ви не директор – ви нуль,

– сказав керівник Національного палацу мистецтв "Україна".

Крім того, він заявив, що дружина Віктора Павліка "пила кров його працівників".

Для контексту! Фразеологізм "пити кров" означає доводити до крайнього виснаження або нервувати когось, як пише онлайн-бібліотека Горох.

Коли ж Репяхова намагалася відповісти, Перман різко обірвав: "Ще одне слово і я вас виведу звідси. Ви на моїй території знаходитесь. Ви не маєте права тут рот відкривати. Не відкривайте рот тут. Дістала за тиждень вже".

Що відомо про скандал довкола концерту Віктора Павліка?