Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.
Артист подякував палацу та організаторам за підготовку заходу, але підкреслив: це не виправдовує того, що сталося під час виступу. За словами Павліка, концерт було зупинено без об'єктивних причин, хоча він почувався добре, співав у нормальній формі та не мав жодних проблем зі здоров'ям. Павлік зазначив, що після цього виникли неприпустимі ситуації: публічне приниження, психологічний тиск та грубі висловлювання, зокрема на адресу його дружини Катерини Репяхової.
Фрази на кшталт "твоє місце вдома" є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії,
– наголосив Віктор Франкович.
Він додав, що повністю підтримує позицію дружини не замовчувати подібні ситуації, адже, на його думку, мовчання лише сприяє вседозволеності.
На завершення співак подякував глядачам за підтримку, тепло і любов під час концерту та запевнив, що ще обов'язково заспіває "на біс".
Що відомо про скандал на концерті Віктора Павліка у Палаці "Україна"?
- Напередодні виступу концертну директорку та дружину артиста Катерину Репяхову попросили не публікувати відео з репетицій – нібито через невдоволення організаторів зовнішнім виглядом Віктора Франковича. Афішу заходу також зробили без фото Павліка.
- Під час виступу концерт раптово зупинили після однієї з пісень. Організатори заявили, що артист "жахливо співає", викликали лікаря та наполягали на введенні адреналіну. Антракт не був запланований, тому став несподіваним для команди.
- Музичний продюсер концерту Дмитро Саратський пояснив, що пауза була зроблена виключно з професійних міркувань. Він зазначив, що команда помітила ознаки втоми голосу, і перерва дозволила запросити фоніатра, перевірити стан голосових зв'язок і забезпечити завершення концерту на високому рівні.
- Водночас ін'єкцію адреналіну не застосували, оскільки Катерина Репяхова, Віктор Павлік та лікар вважали це необов'язковим.
- Додатково у мережі з'явилося відео, де керівник Палацу "Україна" Сергій Перман на підвищених тонах спілкується з Репяховою та командою, принижуючи її професійність і використовуючи нецензурну лексику.