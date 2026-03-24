Віктор Павлік порушив мовчання після скандального концерту в Палаці "Україна"
- Віктор Павлік висловив невдоволення зупинкою концерту в Палаці "Україна" без об'єктивних причин та висловлюваннями на адресу його дружини.
- Концертна директорка Катерина Репяхова зазнала критики від організаторів, які зупинили концерт через нібито поганий стан голосу співака.
Співак Віктор Павлік уперше висловився щодо скандалу, який стався під час його ювілейного концерту 21 березня в Національному палаці мистецтв "Україна".
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.
Артист подякував палацу та організаторам за підготовку заходу, але підкреслив: це не виправдовує того, що сталося під час виступу. За словами Павліка, концерт було зупинено без об'єктивних причин, хоча він почувався добре, співав у нормальній формі та не мав жодних проблем зі здоров'ям. Павлік зазначив, що після цього виникли неприпустимі ситуації: публічне приниження, психологічний тиск та грубі висловлювання, зокрема на адресу його дружини Катерини Репяхової.
Фрази на кшталт "твоє місце вдома" є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії,
– наголосив Віктор Франкович.
Він додав, що повністю підтримує позицію дружини не замовчувати подібні ситуації, адже, на його думку, мовчання лише сприяє вседозволеності.
На завершення співак подякував глядачам за підтримку, тепло і любов під час концерту та запевнив, що ще обов'язково заспіває "на біс".
Що відомо про скандал на концерті Віктора Павліка у Палаці "Україна"?
- Напередодні виступу концертну директорку та дружину артиста Катерину Репяхову попросили не публікувати відео з репетицій – нібито через невдоволення організаторів зовнішнім виглядом Віктора Франковича. Афішу заходу також зробили без фото Павліка.
- Під час виступу концерт раптово зупинили після однієї з пісень. Організатори заявили, що артист "жахливо співає", викликали лікаря та наполягали на введенні адреналіну. Антракт не був запланований, тому став несподіваним для команди.
- Музичний продюсер концерту Дмитро Саратський пояснив, що пауза була зроблена виключно з професійних міркувань. Він зазначив, що команда помітила ознаки втоми голосу, і перерва дозволила запросити фоніатра, перевірити стан голосових зв'язок і забезпечити завершення концерту на високому рівні.
- Водночас ін'єкцію адреналіну не застосували, оскільки Катерина Репяхова, Віктор Павлік та лікар вважали це необов'язковим.
- Додатково у мережі з'явилося відео, де керівник Палацу "Україна" Сергій Перман на підвищених тонах спілкується з Репяховою та командою, принижуючи її професійність і використовуючи нецензурну лексику.