Віктор Павлік порушив мовчання після скандального концерту в Палаці "Україна"

Співак Віктор Павлік уперше висловився щодо скандалу, який стався під час його ювілейного концерту 21 березня в Національному палаці мистецтв "Україна".

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.

Артист подякував палацу та організаторам за підготовку заходу, але підкреслив: це не виправдовує того, що сталося під час виступу. За словами Павліка, концерт було зупинено без об'єктивних причин, хоча він почувався добре, співав у нормальній формі та не мав жодних проблем зі здоров'ям. Павлік зазначив, що після цього виникли неприпустимі ситуації: публічне приниження, психологічний тиск та грубі висловлювання, зокрема на адресу його дружини Катерини Репяхової.

Фрази на кшталт "твоє місце вдома" є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії,

– наголосив Віктор Франкович.

Він додав, що повністю підтримує позицію дружини не замовчувати подібні ситуації, адже, на його думку, мовчання лише сприяє вседозволеності.

На завершення співак подякував глядачам за підтримку, тепло і любов під час концерту та запевнив, що ще обов'язково заспіває "на біс".

