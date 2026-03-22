Палац "Україна" опублікував офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі.

Представники Національного палацу мистецтв України розповіли, що за лаштунками вчорашнього концерту Віктора Павліка виникла неприпустима ситуація. Продюсер заходу дозволив собі неприйнятну поведінку в бік Катерини Репяхової, дружини народного артиста України.

Ми вважаємо, що ніякі складні умови та обставини не виправдовують таку поведінку в бік жінки. Ми приносимо щирі вибачення Катерині Миколаївні. Вже проведено роботу, і вчора в месенджер Катерини Миколаївни були надіслані особисті вибачення від чоловіка, який дозволив собі неприпустиму поведінку,

– зазначили представники Палацу "Україна".

У заяві йдеться, що Палац "Україна" виступив ініціатором та організатором ювілейного концерту Віктора Франковича. Вперше за 10 років співак виступив на головній сцені країни з сольним концертом.

Організатори наголосили, що вклали власні кошти в концерт Павліка, попри відсутність державного фінансування та ризики, пов'язані з війною. Вони подякували артисту за виступ.

Ми ще раз приносимо вибачення Віктору Франковичу Павліку та Катерині Миколаївні Павлік за цю неприємну ситуацію. Сподіваємося, певною розрадою стануть тисячі захоплених відгуків глядачів, а також те, що вже найближчим часом уся Україна зможе побачити цей неймовірний концерт на телебаченні,

– підсумували організатори.

Офіційна заява Палацу "Україна" / Фото з інстаграму установи

