Скандал на концерті Віктора Павліка: організатори відповіли на звинувачення дружини артиста
- На концерті Віктора Павліка в Палаці "Україна" виник скандал через неприйнятну поведінку продюсера щодо дружини артиста, Катерини Репяхової.
- Організатори концерту попросили вибачення у Катерини та Віктора Павліка.
У Національному палаці мистецтв "Україна" прокоментували інцидент, що трапився за лаштунками вчорашнього ювілейного концерту Віктора Павліка. Скандал розгорівся між організаторами та дружиною артиста, Катериною Репяховою.
Палац "Україна" опублікував офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі.
До речі Просто під час концерту: Віктор Павлік довів до сліз Павла Зіброва
Представники Національного палацу мистецтв України розповіли, що за лаштунками вчорашнього концерту Віктора Павліка виникла неприпустима ситуація. Продюсер заходу дозволив собі неприйнятну поведінку в бік Катерини Репяхової, дружини народного артиста України.
Ми вважаємо, що ніякі складні умови та обставини не виправдовують таку поведінку в бік жінки. Ми приносимо щирі вибачення Катерині Миколаївні. Вже проведено роботу, і вчора в месенджер Катерини Миколаївни були надіслані особисті вибачення від чоловіка, який дозволив собі неприпустиму поведінку,
– зазначили представники Палацу "Україна".
У заяві йдеться, що Палац "Україна" виступив ініціатором та організатором ювілейного концерту Віктора Франковича. Вперше за 10 років співак виступив на головній сцені країни з сольним концертом.
Організатори наголосили, що вклали власні кошти в концерт Павліка, попри відсутність державного фінансування та ризики, пов'язані з війною. Вони подякували артисту за виступ.
Ми ще раз приносимо вибачення Віктору Франковичу Павліку та Катерині Миколаївні Павлік за цю неприємну ситуацію. Сподіваємося, певною розрадою стануть тисячі захоплених відгуків глядачів, а також те, що вже найближчим часом уся Україна зможе побачити цей неймовірний концерт на телебаченні,
– підсумували організатори.
У чому Катерина Репяхова звинуватила організаторів концерту?
Катерина Репяхова розповіла, що зіткнулась з психологічним тиском, приниженням, агресією та навіть погрозами з боку організаторів концерту Віктора Павліка.
Блогерка поділилась, що глядачам не дозволяли дарувати квіти артисту і танцювати, а вона ніяк не могла вплинути на ситуацію.
Репяхова вимагає від Палацу "Україна" "публічної позиції щодо перегляду внутрішньої культури спілкування та ставлення до людей і глядачів", а не лише публічних вибачень.
Подробиці скандалу читайте в матеріалі.