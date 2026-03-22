Скандал на концерті Віктора Павліка: організатори відповіли на звинувачення дружини артиста

У Національному палаці мистецтв "Україна" прокоментували інцидент, що трапився за лаштунками вчорашнього ювілейного концерту Віктора Павліка. Скандал розгорівся між організаторами та дружиною артиста, Катериною Репяховою.

Палац "Україна" опублікував офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі.

Представники Національного палацу мистецтв України розповіли, що за лаштунками вчорашнього концерту Віктора Павліка виникла неприпустима ситуація. Продюсер заходу дозволив собі неприйнятну поведінку в бік Катерини Репяхової, дружини народного артиста України.

Ми вважаємо, що ніякі складні умови та обставини не виправдовують таку поведінку в бік жінки. Ми приносимо щирі вибачення Катерині Миколаївні. Вже проведено роботу, і вчора в месенджер Катерини Миколаївни були надіслані особисті вибачення від чоловіка, який дозволив собі неприпустиму поведінку,

– зазначили представники Палацу "Україна".

У заяві йдеться, що Палац "Україна" виступив ініціатором та організатором ювілейного концерту Віктора Франковича. Вперше за 10 років співак виступив на головній сцені країни з сольним концертом.

Організатори наголосили, що вклали власні кошти в концерт Павліка, попри відсутність державного фінансування та ризики, пов'язані з війною. Вони подякували артисту за виступ.

Ми ще раз приносимо вибачення Віктору Франковичу Павліку та Катерині Миколаївні Павлік за цю неприємну ситуацію. Сподіваємося, певною розрадою стануть тисячі захоплених відгуків глядачів, а також те, що вже найближчим часом уся Україна зможе побачити цей неймовірний концерт на телебаченні,

– підсумували організатори.

Офіційна заява Палацу "Україна" / Фото з інстаграму установи

