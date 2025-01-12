Комік Домінік Голланд розповів, що Том довго готувався до заручин і навіть попросив у батька Зендаї "дозволу зробити пропозицію". Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

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Так, батько Голланда на своїй сторінці на Patreon поділився, що актор поставився до освідчення з усією серйозністю. Він ретельно планував кожну деталь, включаючи час, місце, промову до коханої та вбрання.

Том неймовірно довго готувався. Він не лише придбав обручку, але й поговорив з батьком Зендеї, Казембе Аджаму Коулманом, і отримав дозвіл зробити пропозицію своїй доньці,

– розповів Домінік.

Що відомо про стосунки голлівудських зірок Зендеї та Тома Голланда