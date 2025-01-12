Комік Домінік Голланд розповів, що Том довго готувався до заручин і навіть попросив у батька Зендаї "дозволу зробити пропозицію". Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.
Не пропустіть Як і де зараз живе тренерка "Зважених і щасливих" Аніта Луценко
Так, батько Голланда на своїй сторінці на Patreon поділився, що актор поставився до освідчення з усією серйозністю. Він ретельно планував кожну деталь, включаючи час, місце, промову до коханої та вбрання.
Том неймовірно довго готувався. Він не лише придбав обручку, але й поговорив з батьком Зендеї, Казембе Аджаму Коулманом, і отримав дозвіл зробити пропозицію своїй доньці,
– розповів Домінік.
Що відомо про стосунки голлівудських зірок Зендеї та Тома Голланда
- Їхні стосунки почалися у 2016 році на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому". Хоча актори довго приховували свій роман, вони іноді з'являлися разом на публіці та відвідували родини одне одного.
- Офіційним підтвердженням їхнього роману стали фото папараці з Лос-Анджелеса у липні 2021 року, де актори цілувалися в автомобілі.
- На початку 2022 року Зендея познайомилася з родиною Голланда у Великій Британії, а нещодавно, за інформацією інсайдерів, Том освідчився коханій у її родинному будинку між Різдвом і Новим роком.
- Через щільний робочий графік та численні проєкти пара наразі не планує весілля.