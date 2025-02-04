Єдиний зараз вихід – це піти повіситись, – ще одна акторка розповіла про домагання Висоцького

Колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Вероніка Мішаєва-Яковлєва звинуватила викладача Юрія Пилиповича Висоцького у сексуальних домаганнях. Він був її майстром. Дівчина навчалася у виші з 2015 до 2019 року.

Вероніка поділилась своєю історією в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише 24 Канал. Акторка пережила сексуальні домагання від майстра на другому курсі, коли разом з іншими студентами поїхала у відрядження.

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Студенти виступали у Донецькій та Луганській областях. За словами Мішаєвої-Яковлєвої, це був десь 2016-2017 рік. Весь курс їхав у кількох автобусах, маршрут був такий: Дружківка, Бахмут, Попасна, Лисичанськ. Під час поїздки Юрій Висоцький закликав Вероніку до себе, аби вона сіла поруч.

В якийсь момент я відчуваю, що знову починається ця рука на колінці. Ну і вона, на здивування від інших разів, починає підійматися. Ця рука підіймалася вище і вище. Я вже розумію, що, напевно, він хоче доторкнутися до моїх геніталій. Це дуже повільно відбувалось, тобто майже непомітно,

– пригадала Вероніка Мішаєва-Яковлєва.

В якийсь момент колишня студентка університету імені Карпенка-Карого зрозуміла, що це все відбувається насправді, і їй не здається. Коли викладач почав підіймати руку вище, дівчина її скинула, хоча була в шоці.

Згодом студенти приїхали на місце призначення – у військову академію. Вероніка розповіла, що Висоцький поводився так, ніби нічого не сталося. Акторка ж дивилася на ліс навколо і думала про самогубство.

Я розумію, що це зараз прозвучить, ніби у мене, можливо, якісь психологічні проблеми були, але я дійсно думала, що єдиний зараз вихід – це піти повіситися. Бо у мене зламався трохи світ, тому що я не дуже була готова. Мені там 17 років,

– зізналася акторка.

Вероніка Мішаєва-Яковлєва ставилася до свого майстра, "як до батька", ніби він – це "щось святе", адже приїхала з іншого міста – з Харкова. Тож ситуація з Юрієм Висоцьким в автобусі "дуже підломила" її. Дівчина тоді не знала, що їй робити та нікому не могла розказати про ситуацію з викладачем.

Вероніка Мішаєва-Яковлєва про Юрія Висоцького: дивіться відео онлайн

Вероніка Мішаєва-Яковлєва про ще один інцидент з Висоцьким

Пізніше стався ще один інцидент у тамбурі. Майстер завів Вероніку туди, аби з'ясувати, які між ними стосунки. Дівчина пояснювала Висоцькому, що дивиться на нього, "як на батька", "як на дідуся", і зауважила, що він – її майстер. Чоловік натомість запитував у студентки, чи впевнена вона у цьому і просив подумати.

Коли студенти поверталися до Києва, то зупинилися у Харкові – у рідному місті Мішаєвої-Яковлєвої. Потяг прибував о 5 ранку, тому акторка накрутила собі будильник, аби побачитися з батьками, які приїхали на вокзал.

І я пам'ятаю, що 5 ранку, всі сплять. Я виходжу і бачу, що він виходить. Це просто була жахлива ситуація, коли я хотіла побачитися зі своїми батьками, а тут виходить він, починає тиснути моєму татові руку, розповідати, яка я талановита,

– пригадала Вероніка.

Зараз Вероніка Мішаєва-Яковлєва розуміє, що тоді Юрій Висоцький, ймовірно, боявся, аби вона нічого не розповіла батькам. Акторка зазначила, що "це було дуже гидко", але вона не знала, як зізнатися мамі й татові.

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