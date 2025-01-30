Скандали не вщухають: ще одного викладача Карпенка-Карого звинуватили у сексуальних домаганнях

Український актор Сергій Волосовець звинуватив ще одного викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого у сексуальних домаганнях. Не так давно у центрі скандалу опинився його колега Андрій Білоус.

Колишній студент вишу зазначив, що йдеться про українського актора та викладача Юрія Пилиповича Висоцького. Про це Сергій Волосовець написав на своїй фейсбук-сторінці, передає 24 Канал.

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За словами Сергія, Юрій Висоцький здійснював психологічний тиск на студентів, про що довгий час мовчали. Він пригадав свій перший курс: коли майстра не було на виставі, то актори грали натхненно.

Але коли хтось перед виставою скаже: "Сьогодні Висоцький прийде", у людей ставався затиск всього акторського апарату. Студенти грали з острахом, боячись зробити щось неправильно. І, звичайно ж, за це отримували на горіхи після вистави,

– розповів Сергій Волосовець.

Волосовець поділився історією, яка трапилася з ним та іншими випускниками. Якось їх запросили в недержавний театр, на виставу актор покликав і Висоцького.

Мене ледь не побили колеги за таку витівку. Навіть після закінчення університету випускники боялися свого майстра. Така у нього потужна навчальна методика. Про вимоги до дівчат скинути чи набрати вагу, вислови про бездарність того чи іншого студента – це звичайні розмови під час навчального процесу,

– зауважив актор.

Юрій Висоцький домагався студенток

Колишній студент університету пригадав, що у день репетиції Юрій Висоцький інколи "обирав собі улюблену студентку", яка сідала поруч з ним з правого боку, аби дивитися показ.

І під час показу чи при обговоренні траплялися викиди енергії, емоційні сплески, які супроводжувались покладанням рук на колінця дівчини або міцними обіймами. Явно дівчина в той момент проявляла емоції незадоволення, але відверто сказати про це не могла,

– поділився Волосовець.

За словами Сергій, потім дівчата зізнавалися, що така поведінка викладача була гидкою, але вдіяти нічого з цим не могли. "Психологічний тиск був настільки гнітючим, що навіть такі речі не могли поставати в суспільній площині", – додав він. Деякі студенти роками пропрацьовували свої травми після випуску.

Я щиро радий, що перші дівчата заговорили про ці огидні напади. Ви відкрили скриньку Пандори-Карого. Сподіваюсь, це дасть поштовх студентам інших вишів повстати проти беззаконня керівництва, викладачів, майстрів,

– написав наприкінці свого допису колишній студент університету.

Нагадаємо, що нещодавно викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. А у 2021 році секс-скандал розгорівся навколо його колеги – Володимира Талашка, який вже не викладає у виші.