У четвер, 12 грудня, Вілл Сміт виступав у Сан-Дієго у театрі Observatory North Park. Там він висловився про скандал з P. Diddy, пише 24 Канал з посиланням на TMZ.

До слова Жертва PDiddy вперше публічно розповіла про сексуальне насилля, яке зазнала з боку репера

Вілл Сміт спростував чутки про те, що причетний до скандалу навколо "білих вечірок". Він заявив, що немає нічого спільного з P. Diddy і ніколи не був на продовженні його вечірок – так званих freak-off.

У світі, де ми зараз живемо, справді важко розрізнити, що правда, а що ні. Я бачив ваші меми й все інше, і деякі з цих речей справді є смішними. Я не говорив про це публічно, але я хочу чітко сказати: у мене немає нічого спільного з Паффі. Я не був поруч із цим чоловіком і не робив нічого дурного,

– сказав Вілл Сміт.

Актор та виконавець підкреслив, що будь-які заяви про його дружбу з репером чи причетність до скандалу – "чортова брехня".

Де зараз P. Diddy

Одіозний репер та продюсер перебуває у в'язниці в Брукліні. У вересні його заарештували за звинуваченнями в рекеті, секс-торгівлі, фізичному та сексуальному насильстві.

Подейкують, що до справи можуть бути причетні безліч голлівудських зірок. Та репер Jay-Z фігурує тут чи не найбільше. Нещодавно його звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки на вечірці після MTV VMA у 2000 році разом з P. Diddy.