В українському шоубізі новий скандал. На цей раз рокер Женя Галич, який є фронтменом гурту O.Torvald, розкритикував трек учасника Нацвідбору на Євробачення-2024 DREVO, який нещодавно вірусився в тіктоці "Смарагдове небо".

Сам співак наразі ніяк не коментував слова колеги, проте це зробила українська співачка Тіна Кароль, передає Show 24 з посиланням на її телеграм-канал.

Фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич став гостем шоу "Критиканти" від медіа Bezodnya Music. У шоу відомі артисти разом із ведучим Максом Нагорняком обговорюють сучасну українську музику. Зокрема, цього разу зачепили й пісні, які стали популярними в TikTok. Галич згадав трек "Смарагдове небо" DREVO, що став вірусним у соцмережі. Артист оцінив його досить різко.

Пісня, яка не могла бути непочутою. Я знаю "смарагдове небо", оцей шматочок – і все, далі нічого не чути. Я не розумію, що далі. Подумав: треба послухати повністю. Гамно. Сам приспів класний і в пісні більше нічого немає,

– пояснив співак.

Він додав, що "музика – це не фастфуд, не можна створити щось швидко, отримати швидко аудиторію і на цьому виїхати".

Потрібно створювати навколо себе всесвіти, потрібно створювати навколо себе ідеології, цінності якісь транслювати. Музику потрібно слухати піснями, а не уривками,

– наголосив Євген.

Як на ці слова Жені Галича відреагувала Тіна Кароль?

Співачка записала відеозвернення у свій телеграм-канал, де закликала припинити коментувати чужу творчість, а натомість робити свою музику.

Це така кринжатіна, коли артисти гонять на пісні інших артистів. Та сидіть і пишіть свій матеріал. Колись DREVO щось там висловився за мене. Потім перепросив. А тут я все одно стану на бік DREVO, бо молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути,

– заявила Тіна.

Що DREVO говорив про Тіну Кароль?

У жовтні 2024 року Максим, таке справжнє ім'я артиста, прокоментував те, що Тіна Кароль стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Він тоді зазначив, що Дмитро Шуров краще б виконав цю роль, бо Тіна Кароль – не музикант.