Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками на знімальному майданчику. Лауреата премії "Золотий глобус" засудили до 18 місяців умовного ув'язнення.

Дві жінки звинуватили актора у тому, що він домагався до них під час роботи над фільмом у 2021 році. Жерар Депардьє заперечував звинувачення на свою адресу, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Суд у Парижі встановив, що художниця-постановниця Амелі надала послідовні свідчення, тоді як свідчення Жерара Депардьє з часом змінювалися. Актора також визнали винним у нападі на асистентку режисера Сару.

Коли шеститижневий судовий розгляд закінчився, прокурор попросив умовного терміну ув'язнення на 18 місяців, штраф у розмірі 20 000 євро та реєстрацію у списку сексуальних злочинців.

Юрист, який представляв одну з позивачок, назвав Жерара Депардьє "мізогіністом" та "прикладом сексизму". Водночас захист вимагав виправдання та назвав команду позивачів "більш бойовиками, ніж адвокатами".

Напади сталися у вересні 2021 року під час зйомок фільму "Зелені віконниці". Як повідомляє BBC, це був перший випадок, коли актор постав перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві. Кілька інших жінок висловили подібні звинувачення у ЗМІ, справа про ймовірне зґвалтування може дійти до суду.

Жерара Депардьє визнали винним у справі про сексуальне насильство / Фото Getty Images

Жерара Депардьє звинуватили у домаганнях

Перша позивачка Амелі заявила, що після незначної сварки Жерар Депардьє схопив її між ніг і тримав за стегна. Друга жінка, Сара, розповіла, що актор тричі торкався її сідниць і грудей через одяг.

Депардьє звинувачення заперечив та сказав, що міг торкнутися жінок випадково або щоб зберегти рівновагу.

Моє ім'я заплямували брехнею та образами. Судовий процес може бути дуже особливим досвідом для актора. Бачити весь цей гнів, поліцію, пресу. Це як у науково-фантастичному фільмі, тільки це не наукова фантастика. Це життя,

– сказав актор.

Чоловік подякував командам обвинувачення та захисту за те, що дали зрозуміти, як працюють суди: "Ці уроки можуть колись стати для мене натхненням, якщо я зіграю адвоката".

За словами Жерара Депардьє, він не працював актором три роки, відколи почали з'являтися звинувачення проти нього. Однак на початку цього місяця повідомлялося, що він почав працювати на Азорських островах над фільмом, режисеркою якого є його подруга, акторка Фанні Ардан.

Раніше ми повідомляли, що учасника гурту Backstreet Boys Ніка Картера звинуватили у сексуальному насильстві.