Останніми тижнями в Україні жінки розповідають про те, як ставали жертвами домагань і харасменту та отримували недоречні пропозиції від чоловіків. Злата Огнєвіч зізналася, що і її це не оминуло, пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".
До слова "Боляче слухати": росіяни цинічно вкрали пісню Злати Огнєвіч задля пропаганди
Співачка пригадала, як близько 10 років тому шукала кошти, щоб допомогти дитячому будинку. Вона зустрілась з впливовим чоловіком, який міг би надати гроші для дітей. Однак їхня ділова розмова пішла не за планом.
У якийсь момент під час нашої зустрічі, яка проходила в людному місці, він поклав руку мені на коліно, почав гладити волосся і казати: "Знаєш, в мене вдома є така класна колекція платівок, давай з тобою поїдемо послухаємо разом". Тоді я не знала, що йому на це відповісти. Я просто заклякала на місці, у мене не було слів,
– зізналась Злата Огнєвіч.
Артистка зазначила, що зараз підняла б ґвалт, кричала та викликала б поліцію. Але тоді не зреагувала таким чином.
Які зірки зізналися, що зазнали домагань
- Акторка Олена Хохлаткіна зазнала домагань в театрі в юному віці. Один артист хотів перевірити її "доступність", а режисер міг "хапати за груди".
- Дар'я Трегубова розповіла про сексуальні домагання з боку режисера. Їй було 17 років, коли чоловік натякав їй на інтим та пропонував дивитися дорослі фільми.
- Анна Саліванчук ледь не стала жертвою зґвалтування з боку фотографа Олександра Ктиторчука. Після фотосесії він намагався схилити акторку до інтиму.