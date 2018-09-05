Show Must Go On чи We Are the Champions: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
Легендарний Фаррух Булсара якого увесь світ знає, як Фредді Мерк'юрі, народився 5 вересня 1946 року. Він прожив коротке, але насичене життя, ставши одним із найяскравіших представників британського року.
Хоча він прожив лише 45 років, але неабиякий слід в світовій історії таки залишив! Хітами, які він встиг написати за життя, захоплюється вже не одне покоління меломанів і звичайних поціновувачів хорошої музики.
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Пропонуємо вам перевірити, наскільки добре ви знаєте не тільки творчість культової групи Queen, але й факти з життя їхнього неперевершеного вокаліста.
Проходьте тест і діліться результатом з друзями. Успіхів!
Джерело: 24 Канал
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