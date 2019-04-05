03:09
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, 4 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, 3 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Схоже, глисти є в обох, – Скрипін про дебати

      92 Читать новость на русском
      Роман Скрипін
      Роман Скрипін / slovech

      Події навколо передвиборчих дебатів набирають нових обертів. Громадськість активно слідкує за перебігом подій. Журналіст Роман Скрипін не залишився осторонь та закликав кандидатів врешті дійти згоди та поговорити.

      Нехай дебати пройдуть на UA:Перший, за участі усіх охочих журналістів і вони матимуть можливість поставити додаткові питання.

      Читайте також: Будьте мужиком, приходьте на дебати, – Порошенко відповів Зеленському

      Також журналіст зазначив, що цей варіант кращий, аніж ставити умови в 24 години і це краще ніж вішати на опонента ярлик маріонетки чи клоуна.

      Ви демонструєте не свої тестикули. Ви демонструєте свою виключну слабкість. Де тоненько, там і рветься. І це буде точно краще за серіал "Свати" і за Медведчука, який літає в Москву у невизначеному статусі,
      – зазначив Скрипін.

      Він також додав що не бачить за технологіями та технологами його (Володимира Зеленського, – 24 ред.) справжнього, а також не бачить Юлію Тимошенко "рефері". До Порошенка ж звернувся словами:

      Пане Порошенко, кожен вичнок має свою ціну. Ви, якщо притомний, бачите. Це – червона картка. А іншому дали глибоким авансом зелену. І там одразу зірвало дах. Бо немає розуміння, що ця картка – величезна, страшенна. Я не екстрасенс, щоби перебачити: впорається, або ні.

      Скрипін підкреслив, що ми маємо двобій, на який заслужили. Одні поняття з визначеними маркерами проти інших. І що в жодному випадку немає права на помилку та перезапуск

      Дебати Порошенка із Зеленським: що відомо про цю історію?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

      blog_ava
      Загибель Яни Червоної та Олександра Милютіна на Донбасі: фото прощання з героями
      4 квітня
      5187
      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 00:55 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 7361
      Головні новини 4 квітня: епопея з дебатами Зеленського і Порошенка, підрив авто офіцера ООС
      4 квітня , 22:20 Головні новини 4 квітня: епопея з дебатами Зеленського і Порошенка, підрив авто офіцера ООС
      1875
      Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      4 квітня , 22:00 Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      Артем Овдієнко 731
      Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
      4 квітня , 21:04 Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
      Яніна Ткачук 811
      НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      4 квітня , 20:11 НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      Світові Медіа 2460
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук