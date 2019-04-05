Схоже, глисти є в обох, – Скрипін про дебати

Події навколо передвиборчих дебатів набирають нових обертів. Громадськість активно слідкує за перебігом подій. Журналіст Роман Скрипін не залишився осторонь та закликав кандидатів врешті дійти згоди та поговорити.

Нехай дебати пройдуть на UA:Перший, за участі усіх охочих журналістів і вони матимуть можливість поставити додаткові питання.

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Також журналіст зазначив, що цей варіант кращий, аніж ставити умови в 24 години і це краще ніж вішати на опонента ярлик маріонетки чи клоуна.

Ви демонструєте не свої тестикули. Ви демонструєте свою виключну слабкість. Де тоненько, там і рветься. І це буде точно краще за серіал "Свати" і за Медведчука, який літає в Москву у невизначеному статусі,

– зазначив Скрипін.

Він також додав що не бачить за технологіями та технологами його (Володимира Зеленського, – 24 ред.) справжнього, а також не бачить Юлію Тимошенко "рефері". До Порошенка ж звернувся словами:

Пане Порошенко, кожен вичнок має свою ціну. Ви, якщо притомний, бачите. Це – червона картка. А іншому дали глибоким авансом зелену. І там одразу зірвало дах. Бо немає розуміння, що ця картка – величезна, страшенна. Я не екстрасенс, щоби перебачити: впорається, або ні.