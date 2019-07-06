Схоже на Апокаліпсис: потужний вибух у США зруйнував торговельний центр – фото та відео

Вибух пролунав 6 липня у торговому центрі The Fountains, розташованому в районі міста Форт Ладердейл, штат Флорида, США. ЗМІ говорять про кількадесят постраждалих, але, на щастя, серйозних травм зазнали лише дві особи. Частина будівлі комплексу – зруйнована вщент.

Від вибуху також розтрощило вікна у сусідніх будівлях, пошкодило багато автомобілів довкруги ТЦ. Про це повідомило видання ABC News.

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Деталі про причину та характер вибуху наразі не відомі. Поліція та пожежники кажуть, що найімовірніше це був вибух газу. Зокрема, BBC зацитували слова представника місцевої пожежної служби Джела Гордона: мовляв, на місці інциденту виявили розрив газопроводу.

Очевидці публікують у соціальних мережах та медіа відео з місця події:

DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY — ABC News (@ABC) July 6, 2019

.@DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e — Roy Ramos (@RRamosWPLG) 6 липня 2019 р.

Here's the destruction caused by a suspected gas explosion at a shopping plaza in Plantation, Florida pic.twitter.com/38kqCje0DH — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 6, 2019

Місцеві мешканці розповіли регіональному новинному каналу WPLG, що вибух відчували і чули за кілька кілометрів від місця події.

"Це було схоже на апокаліпсис", – наголосила одна із свідків вибуху.

Також люди говорили про "шалений спалах світла, який осяяв усе небо" і про те, що від звуку вибуху ще довго дзвеніло у вухах.

Фото з місця події, опубліковані користувачами соцмереж: