Схоже на Апокаліпсис: потужний вибух у США зруйнував торговельний центр – фото та відео
Вибух пролунав 6 липня у торговому центрі The Fountains, розташованому в районі міста Форт Ладердейл, штат Флорида, США. ЗМІ говорять про кількадесят постраждалих, але, на щастя, серйозних травм зазнали лише дві особи. Частина будівлі комплексу – зруйнована вщент.
Від вибуху також розтрощило вікна у сусідніх будівлях, пошкодило багато автомобілів довкруги ТЦ. Про це повідомило видання ABC News.
Читайте також: У Москві вибухнула АЗС: стовп вогню здійнявся на 20 метрів – відео
Деталі про причину та характер вибуху наразі не відомі. Поліція та пожежники кажуть, що найімовірніше це був вибух газу. Зокрема, BBC зацитували слова представника місцевої пожежної служби Джела Гордона: мовляв, на місці інциденту виявили розрив газопроводу.
Очевидці публікують у соціальних мережах та медіа відео з місця події:
Місцеві мешканці розповіли регіональному новинному каналу WPLG, що вибух відчували і чули за кілька кілометрів від місця події.
"Це було схоже на апокаліпсис", – наголосила одна із свідків вибуху.
Також люди говорили про "шалений спалах світла, який осяяв усе небо" і про те, що від звуку вибуху ще довго дзвеніло у вухах.
Фото з місця події, опубліковані користувачами соцмереж:
Вибір редакції
-
Головні новини 6 липня: Зеленський на Львівщині та Закарпатті і Папа Римський про Донбассьогодні , 22:10
-
Затриманий СБУ Цемах зізнався, що сховав "Бук", з якого було збито MH17, – ЗМІсьогодні , 19:16
-
Меган Маркл і принц Гаррі показали перші фото з хрестин Арчі Харрісона: миловидні кадрисьогодні , 18:24