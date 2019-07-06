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      Схоже на Апокаліпсис: потужний вибух у США зруйнував торговельний центр – фото та відео

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      Вибух у Флориді – поліція попередньо каже про газ
      Вибух у Флориді – поліція попередньо каже про газ / Getty Images

      Вибух пролунав 6 липня у торговому центрі The Fountains, розташованому в районі міста Форт Ладердейл, штат Флорида, США. ЗМІ говорять про кількадесят постраждалих, але, на щастя, серйозних травм зазнали лише дві особи. Частина будівлі комплексу – зруйнована вщент.

      Від вибуху також розтрощило вікна у сусідніх будівлях, пошкодило багато автомобілів довкруги ТЦ. Про це повідомило видання ABC News

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      Деталі про причину та характер вибуху наразі не відомі. Поліція та пожежники кажуть, що найімовірніше це був вибух газу. Зокрема, BBC зацитували слова представника місцевої пожежної служби Джела Гордона: мовляв, на місці інциденту виявили розрив газопроводу. 

      Очевидці публікують у соціальних мережах та медіа відео з місця події:

      Місцеві мешканці розповіли регіональному новинному каналу WPLG, що вибух відчували і чули за кілька кілометрів від місця події.

      "Це було схоже на апокаліпсис", – наголосила одна із свідків вибуху.

      Також люди говорили про "шалений спалах світла, який осяяв усе небо" і про те, що від звуку вибуху ще довго дзвеніло у вухах.

      Фото з місця події, опубліковані користувачами соцмереж:

       

       

      Цими днями були й Інші надзвичайні ситуації в україні та світі:
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      Теги: Новини США Вибух Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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