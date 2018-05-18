Схоже на російську провокацію, – Клімкін прокоментував скандальну статтю журналіста зі США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заперечив інформацію про те, що коли-небудь розмовляв із американським журналістом, який написав публікацію про авіаудар по Кримському мосту.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Тільки-но прочитав повідомлення Тома Рогана. Кумедно. Я ніколи не спілкувався із цим чоловіком і цю його статтю краще взагалі не коментувати. Не знаю, хоче він мене представити як героя, а чи ж – як злочинця. Та це не має значення. Схоже на чергову російську провокацію,

– написав глава українського МЗС.

Зазначимо, що пізно ввечері 17 травня журналіст Washington Examiner Том Роган заявив, що поспілкувався з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Він написав у Twitter, що бесіда була прекрасною і, що українці підтримують його статтю.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 травня 2018 р.

Нагадаємо, колумніст американського видання Washington Examiner Том Роган опублікував статтю про те, що Україна просто мусить підірвати Кримський міст. На його думку, його будівництво і відкриття є обурливим посяганням на авторитет України як нації.

У публікації йдеться, що, зважаючи на урочистість та помпезність відкриття Кримського мосту, авіаудар по ньому стане вагомою відповіддю націоналістичним амбіціям Путіна.

18 травня слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження щодо редактора та журналіста видання Washington Examiner. Їх звинувачують у пропаганді тероризму.