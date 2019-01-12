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      Схожий на Еболу: вчені виявили новий смертельний вірус

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      Науковці знайшли новий небезпечний вірус
      Науковці знайшли новий небезпечний вірус / pixabay.com

      Сінгапурські та китайські вчені повідомили про виявлення ще однієї потенційної загрози з боку рукокрилих. У летючих собак, що живуть у південно-китайській провінції Юньнань, вони ідентифікували раніше невідомого родича Еболи і Марбурга – філовірус Менгла.

      Про це повідомляє Naked Science.

      Читайте також: У Швеції госпіталізували чоловіка з підозрою на вірус Ебола: фото

      За словами науковців, на еволюційному дереві філовірусів Менгла розташовуються "десь посередині" між Еболою і Марбургом.

      Вирізняється він і регіоном поширення, нехарактерним для інших філовірусів. Однак і з Марбургом, і з Еболою вірус Менгла ріднить чимало загрозливих характеристик. 

       
      Вірус Ебола – що це?
      Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

      Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Microbiology, зазначають, що його РНК містить сім генів, включаючи білок NPC1, який всі ці філовіруси використовують для зв'язування з клітиною власника. 

      Ебола
      Вірус здатний перейти на інші види

      Експерименти на лабораторних тваринах показали, що вірус здатний і до переходу міжвидового бар'єру, що робить його потенційною загрозою людству.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Вірус Ебола
      Джерело: 24 Канал
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