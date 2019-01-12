Схожий на Еболу: вчені виявили новий смертельний вірус
Сінгапурські та китайські вчені повідомили про виявлення ще однієї потенційної загрози з боку рукокрилих. У летючих собак, що живуть у південно-китайській провінції Юньнань, вони ідентифікували раніше невідомого родича Еболи і Марбурга – філовірус Менгла.
Про це повідомляє Naked Science.
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За словами науковців, на еволюційному дереві філовірусів Менгла розташовуються "десь посередині" між Еболою і Марбургом.
Вирізняється він і регіоном поширення, нехарактерним для інших філовірусів. Однак і з Марбургом, і з Еболою вірус Менгла ріднить чимало загрозливих характеристик.
Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Microbiology, зазначають, що його РНК містить сім генів, включаючи білок NPC1, який всі ці філовіруси використовують для зв'язування з клітиною власника.
Вірус здатний перейти на інші види
Експерименти на лабораторних тваринах показали, що вірус здатний і до переходу міжвидового бар'єру, що робить його потенційною загрозою людству.
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