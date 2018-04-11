Шпаргалка Цукерберга: "одкровення" засновника Facebook у Сенаті США ти чи варто їм вірити

Засновник найбільшої у світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг був змушений відповідати перед Сенатом США за фатальні помилки у роботі своєї компанії. Подібні слухання є безпрецедентною подією для світової історії. Що ж під час них відбувалося?

П'ять годин поспіль американські конгресмени "діставали" своїми питаннями керівника Facebook Марка Цукерберга через те, що особисті дані мільйонів користувачів цієї соціальної дісталися приватній фірмі і могли допомогти Кремлю в його спробах втрутитися у вибори президента США у 2016 році. Звичайно, відомий інформатик підготувався до цього допиту, як міг: преса повідомляє, що він кілька днів поспіль тренувався у відповідях зі своїми адвокатами та радниками. Проте, навіть цього йому виявилось замало і Цукерберг приніс до Конгресу... шпаргалку, яку й помітили уважні журналісти.

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"Кондуїт" для конгресменів

Це сталося під час однієї з пауз: Марк покинув стіл, а папка із записами на короткий термін залишилася "без догляду". Один із фотографів інформаційної агенції Associated Press скористався шансом та зробив світлину. З паперів, які він сфотографував, можна зробити висновок, що Цукерберг підготувався буквально до всіх можливих питань: щодо нього самого, щодо нових правил захисту даних Євросоюзу, щодо своєї команди і так далі.



Цукерберг приніс на слухання у Сенат шпаргалку із заздалегідь прописаними відповідями. Фото: Getty Images

Наприклад, на можливе питання, чи збирається він звільняти своїх співробітників, Цукерберг записав у своїй шпаргалці таку відповідь: "За це (витік даних із Facebook – "24") я несу відповідальність. Я не кину жодної людини на поталу вовкам". Окрім того, він розраховував на те, що його питатимуть про його можливу відставку:

Відставка? Я заснував "Фейсбук". Це – моє рішення. Я зробив помилку. Це величезний виклик, але ми й раніше вирішували проблеми – вирішимо й цю. Вже вирішуємо,

– записано на папірці.

Цукерберг був також готовий захищатися від звинувачень шефа компанії Apple Тіма Кука: у шпаргалці він записав, що, мовляв, є багато історій про те, як епплівські аплікації крали дані користувачів та передавали їх комусь іншому. І Apple ніколи своїх користувачів про це не інформував. "Важливо до всіх підходити з однією мірою", – нагадує аркуш своєму власникові.

Про комерційну модель Facebook на ньому записані такі слова: "Я хотів би чітко підкреслити: Facebook не продає ваші дані. Ваша інформація належить вам. Ми віддаємо вам контроль над нею".

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Цей "кондуїт" нараховує кілька сторінок, проте прочитати на фото можна лише дві з них. Втім, виявилося, що на всі питання не було відповідей навіть у цього ґрунтовно написаного документа: сенатор Дік Дарбін від Демократичної партії поцікавився, в якому готелі Вашингтона зупинився Марк Цукерберг? На цю вимогу надати особисті дані керівник Facebook відповісти не захотів. Певно, не записав у шпаргалці.

"Пробачте, я виправлюся!"

То що ж, власне, за допомогою шпаргалки чи без неї, розповів Марк Цукерберг американським сенаторам, конгресменам та всьому світові? Ми виділили ключові тези його відповідей.

Перша та найголовніша: "Прошу вибачення".

Це була моя помилка, мені дуже шкода,

– заявив Цукерберг зі сцени переповненого залу №216.

Водночас він пообіцяв змінити так звану "фірмову культуру" Facebook. За його словами, ця cоцмережа "як ідеалістична та оптимістична компанія" раніше ігнорувала той факт, що її глобальне поширення може служити не лише позитивній меті, а й негативній. Наразі, підкреслив Цукерберг, концерн працює над тим, аби зупиняти зловживання його структурами.



Цукерберг визнав свою провину у скандалі навколо найбільшого витоку даних із Facebook

Певно, він мав на увазі таке: занадто довго Facebook був аж надто наївним. Водночас, цією заявою Цукерберг від початку слухань зробив спробу "вибити стільця" з-під сідниць тих, хто його звинувачує.

Друга: можлива "комерційна" модель соцмережі.

Безкоштовна версія нашої мережі існуватиме завжди,

– підкреслив Цукерберг у відповідь на запитання одного із сенаторів та вказав цими словами на те, що, швидше за все, буде існувати й платна альтернатива.

Вже минулого тижня комерційній директор Facebook Шеріл Зандберг встигла заявити, що це – цілком можливий варіант.

Вважаємо, він мав на увазі, що у майбутньому може з'явитися вибір – або клієнт користуватиметься безкоштовною версією Facebook, або ж купить собі додатковий комерційний варіант. Водночас соцмережа має залишитися апріорі безкоштовною.

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Третя теза: право на приватність. Це був один із небагатьох моментів цього п'ятигодинного допиту, коли Цукерберг почав вагатися. Сенатор Дарбін своїм питанням про готель його таки "пробив", та ще й закріпив успіх, спитавши одразу, чи може Марк Цукерберг назвати людей, з якими востаннє розмовляв через Messenger? "Сенатор, ні", – різко зауважив Цукерберг.

Певно, таким чином він хотів продемонструвати, що захист персональних даних – хоча б власних – для нього є важливим. Але те, що він завагався, відмовляючись відповідати на окремі питання, демонструє, що приватна сфера все ж таки не є для нього чимось абсолютно недоторканим.

Четверта: монополія чи ні? Instagram та WhatsApp, як відомо, також належать компанії Facebook. Через це Цукерберга кілька разів сенатори питали про розміри та величезний вплив його концерну. Так, сенатор Грехем запитав: "Отже, ви не вважаєте, що Фейсбук має монополію?". Цукерберг відповів трохи незрозуміло:

Принаймні я так не відчуваю.

Можна припустити, що він мав на увазі наступне: звичайно, керівник соціальної мережі з більше ніж двома мільярдами підписників розуміє, що в його руках – величезне підприємство з величезною силою. Своєю відповіддю він намагається натякнути, що не хоче, аби держава лізла в його справи зі своїм набридливим антимонопольним регулюванням.

П'ята: WhatsApp. У засновника Facebook також поцікавилися, чи збирає його компанія інформацію про переговори людей через додаток WhatsApp? Сенатор Шатц уточнив питання: чи знає Фейсбук, що пишуть користувачі в WhatsApp та чи зберігає ці дані? Цукерберг запевнив, що такого не відбувається. Окрім того, до переговорів у WhatsApp ні в кого нема доступу, бо вони зашифровані.

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Певно, Цукерберг мав на увазі, що для нього Facebook та WhatsApp – дві різних компанії. Тут він кривить душею – це доводять раніше зареєстровані спроби Facebook отримати дані з WhatsApp. Аргументація, що переговори, мовляв, є зашифрованими, в очах Цукерберга підтверджує, що ніякого обміну даними немає. Але це твердження є принаймні сумнівним.



Цукерберг запевнив, що Facebook не збирає інформацію про розмови користувачів із WhatsApp

Що ж, вірити Маркові Цукербергу на слово чи ні – це питання, яке стосується не лише американських сенаторів, а й будь-якого пересічного користувача, який може бути занепокоєним тим, що його особисті дані опинилися під загрозою. Для українських користувачів від його "каяття" нічого не змінилося: як і раніше, їх нещадно "банять" російськомовні адміністратори з ірландського офісу за наклепами кремлівських ботів та тролів.

Як і раніше, не йдеться і про можливе відкриття українського офісу Facebook. Щоправда, сам Марк Цукерберг, за його словами, видалив аж 270 фейкових російських акаунтів із тих, які створили сумлінні працівники "брехливого фронту" з містечка Ольгіно, але подібних акаунтів залишилося ще сотні тисяч чи навіть мільйони. Чи видалить він їх?



Доки сонце зійде – роса очі виїсть...

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