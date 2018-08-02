Шпажист Нікішин удостоєний звання найкращого спортсмена місяця в Україні

Підводячи підсумки спортивного липня Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила, зокрема, виступ українських фехтувальників на чемпіонаті світу в китайському Усі.

Бронзові медалі в індивідуальних змаганнях шпажистів Богдана Нікішина та Романа Свічкаря стали найвищим досягненням в олімпійських видах програм наших спортсменів у липні. Відзначимо, для Богдана це перша індивідуальна медаль чемпіонату світу. Напередодні досвідчений шпажист здобув бронзу на чемпіонаті Європи в місті Новий Сад (Сербія). За підсумками загального заліку Кубка світу українець посів другу сходинку світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування.

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Особистий наставник фехтувальника Ольга Маркіна названа найкращим тренером липня.

Нагадаємо, що для Богдана Нікішина це друге високе визнання НОК. Вперше звання найкращого спортсмена місяця він був удостоєний у червні-2016.