Шпигуну-поліцейському, який працював на спецслужби РФ, обрали запобіжний захід

Два місяці під вартою без права внесення застави – таке рішення ухвалив напередодні харківський суд і посадив за ґрати шпигуна із Нацполіції, який співпрацював зі спецслужбами Росії.

Поліцейського підозрюють в державній зраді. Напередодні його викрила СБУ.

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Співробітника головного управління Нацполіції в Харківській області завербував у Бєлгороді російський розвідник.

Відтоді, він збирав і передавав інформацію про дислокацію та мобілізаційну готовність військових підрозділів і силових структур на Харківщині. А також – інформацію про патріотично налаштованих місцевих волонтерів, військових та активістів.

Під час обшуку в нього знайшли антиукраїнську символіку щодо пропаганди "Новоросії", "Харківської Народної республіки" та ідей "русского мира".

Відео затримання правоохоронця, якого звинувачують у держзраді: