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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Шпигуну-поліцейському, який працював на спецслужби РФ, обрали запобіжний захід

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      СБУ затримала поліцейського, який працював на спецслужби Росії
      СБУ затримала поліцейського, який працював на спецслужби Росії / Screenshot

      Два місяці під вартою без права внесення застави – таке рішення ухвалив напередодні харківський суд і посадив за ґрати шпигуна із Нацполіції, який співпрацював зі спецслужбами Росії.

      Поліцейського підозрюють в державній зраді. Напередодні його викрила СБУ.

      Читайте також: Український поліцейський працював на російський Генштаб: СБУ оприлюднила докази

      Співробітника головного управління Нацполіції в Харківській області завербував у Бєлгороді російський розвідник.

      Відтоді, він збирав і передавав інформацію про дислокацію та мобілізаційну готовність військових підрозділів і силових структур на Харківщині. А також – інформацію про патріотично налаштованих місцевих волонтерів, військових та активістів.

      Під час обшуку в нього знайшли антиукраїнську символіку щодо пропаганди "Новоросії", "Харківської Народної республіки" та ідей "русского мира".

      Відео затримання правоохоронця, якого звинувачують у держзраді:

       

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      Теги: Новини України Поліція Україна – Росія Новини Харкова СБУ
      Джерело: 24 канал
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