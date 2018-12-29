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      Російський телеканал дарує шоколадний собор у Солсбері на Новий рік

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      Собор у Солсбері
      Собор у Солсбері / Фото з відкритих джерел

      На Новий рік телеканал Russia Today дарує шоколадні копії собору в Солсбері, який фігурує у фейковому інтерв'ю отруйників російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля .

      Зображення моделі поширив російський телеканал "Дождь".

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      Пояснення виявилося не менш цинічним. У Russia Today заявили: шоколадний собор начебто відображає одну з найгучніших історій року, тому саме тому його відправили багатьом отримувачам у галузі мас-медіа та не тільки.

      Ведуча телеканалу "Дождь" Анна Монгайт пожартувала в ефрі, відламавши шматочок шпиля під час ефіру:"З наступаючим вас! До зустрічі в січні Сподіваюся, я виживу".

      За інформацією The Independent, влада Солсбері піддали дії RT критиці. "Дуже шкода, що для когось отруєння в Солсбері – привід для жартів", – заявив газеті член ради Солсбері Джо Брум, додавши, що жителі міста будуть "засмучені і розсерджені" від цієї новини.

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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