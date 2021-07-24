Воїна забрали до медзакладу минулого тижня. Про це повідомила харківська волонтерка Ярина Чаговець, яка представляє благодійну організацію "Сестра милосердя АТО".

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Як поранили бійця

Захисник прибув до шпиталю у тяжкому стані після обстрілу на Луганщині. Крім нього, госпіталізували ще кількох військових.

Чоловіка поклали до реанімації.

Чоловік приходив до тями

Наступного ранку військовий прийшов до тями та навіть самостійно дихав. Однак потім воїну стало гірше, його знову під'єднали до апарату дихання. Захисника кілька разів прооперували.

Проте 23 липня його стан різко погіршився. Воїн помер близько 16:00.



Дружина військового / Фото Каті Нехорошевої

У захисника залишилась родина

Волонтерка Світлани Сидоренко розповіла, що у бійця залишилися дружина з двома дітьми та дитина від першого шлюбу.

До слова, коли чоловіка поранили, до харківського шпиталю з Херсонщини приїхала його дружина.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Сім'я військового / Фото Світлани Сидоренко

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