Штаб Порошенка дарма простелив червону доріжку

Журналіст сайту 24 каналу провів день виборів у штабі поки ще чинного Президента України Петра Порошенка. Там чекали результати і підбивали підсумки нинішньої кампанії, але думали і говорили вже про наступні.

Штаб Порошенка розташувався вже у традиційному місці – в комплексі "Мистецький Арсенал". 5 років тому саме тут Петро Олексійович святкував перемогу в боротьбі за гетьманську булаву. Але на наступні вибори – чи то парламентські (на них Порошенко пообіцяв точно піти), чи то президентські (а чом би й ні?!) – місце розташування штабу можливо зміниться. Все-таки нинішнє вже зурочене нищівною поразкою. Втім, про все по черзі…

…На вході в "Арсенал" зустрічаю давнього знайомого, який працює в штабі Порошенка. Він злий і в розпачі. "Знаєш цифри? – випалює замість привітання. – Відставання втричі! Тричі!!! Про що люди думають?! Ну і ми самі профукали. Стратеги наші великі… То вони з Садовим воювали, то з Тимошенко, то з Гриценком… Треба було ще восени Вову "задавити", щоб він і не вилазив. А ми Тимошенко давили…" На щастя, у знайомого дзвонить мобільний – і він прожогом біжить у приміщення. Необхідність обмінюватися банальними фразами відпала сама собою.



У штаб Порошенка акредитувалися майже три сотні журналістів

Всередині штабу панує "робоча обстановка" – так зазвичай говорять у випадках загальної апатії. Всі прийшли сюди з приблизно однаковими думками: переможець відомий, цікаво, якими будуть відсотки у кандидатів? Але якщо журналісти могли просто очікувати розв’язку, то спікерам, які виступали в прес-центрі, доводилося докладати чимало зусиль, аби тримати хоч якусь інтригу. Відверто кажучи, вдавалося це не всім, бо більшість видавала однакові загальні фрази на кшталт: "Україна в небезпеці… Не можна міняти обраний курс… Треба не допустити реваншу антиукраїнських сил…" і т.п.

Нема різниці, кого сьогодні виберуть президентом, – песимістично говорить голова фракції БПП Артур Герасимов. – Головне – стратегічний напрямок розвитку держави. Ми чітко визначилися – ми йдемо в Європу. Тому зараз важливо не зменшувати швидкість...

Лейтмотивом з вуст практично всіх спікерів також звучало: "Треба вже готуватися до парламентських виборів…"

Порошенко – самодостатній політик, і він має прекрасні шанси зайти до парламенту цієї осені, – каже політолог Віктор Таран. – Порошенко в умовах парламентсько-президентської республіки і надалі відіграватиме важливу роль...



Ахтем Чийгоз спілкується з журналістами

Я бачив, як за два дні ворог захопив Крим, – згадує заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. – У нас немає півроку до парламентських виборів... У нас кожен день впливає на життя сотень тисяч людей на окупованих територіях, тисяч воїнів, які захищають Україну. Немає часу для розгойдування, немає паузи, адже за цією паузою стоять людські життя…

Десь після 18-ї години прес-центр дещо порідів. "Піду до майбутнього президента, – каже колега і збирає речі в рюкзак. – Там і "поляна" щедріша, і алкоголь є… А якщо серйозно – тут уже нічого цікавого не буде. Хіба Порошенко щось емоційне випалить про відсотки…"

Власне до 20:00, до моменту, коли почали оприлюднювати результати екзит-полу, у штабі панував спокій. Коли ж на екрані з’явилися цифри, деякі журналісти аж занадто радісно на них відреагували – за що спіймали гнівні погляди від "штабістів".



Петро Порошенко дякує команді

Близько 20:15 в "Арсеналі" зарухалася охорона – стало зрозуміло, хто зараз з’явиться. Журналісти влаштували живий коридор і підготували теле- і фотокамери. Порошенко з дружиною і великою свитою увійшли до зали. Цікаво, що вони не пішли червоною доріжкою, яка розкинулася від входу до самісінького прес-центру і всім своїм яскравим виглядом буквально "просила", щоб нею пройшли поважні персони. Але ні! Мабуть, прохід червоною доріжкою було заплановано лише у випадку перемоги. А нема перемоги – нема помпезності…

На сцену Порошенко спочатку піднявся лише з дружиною. І його привітали справді бурхливими оплесками. Дуже старалися члени команди президента, але й багато журналістів не шкодували долонь.



Петро Порошенко виголошує промову

Порошенко виголосив дуже емоційний спітч (спочатку українською, потім англійською). Але результати виборів прокоментував лише в загальних рисах: "Так вирішила більшість українців і я сприймаю це рішення", "ми не виграли цю битву, але й не програли війну", "я ніколи не здаюся…"

Зате багато Порошенко говорив про свої плани. Ключовою стала фраза:

Я піду з офісу, але не з політики! Я залишаюся в політиці і боротимуся за Україну!

Досить стримано відгукнувся Порошенко про Зеленського. Цього разу вже не було ярликів "маріонетка Коломойського" чи "яскрава обгортка". Президент сказав, що привітає суперника (як стало відомо пізніше, слова він дотримався і подзвонив Зеленському), а також заявив, що готовий в усьому допомагати новообраному гаранту.



Сергій Березенко потрапив у оточення журналістів

Порошенко двічі подякував своїй дружині за підтримку і кілька разів похвалив свій штаб. "Ми ще обов’язково переможемо!" – майже прокричав він. "И мы вам в этом поможем!" – вигукнув із залу Ахтем Чийгоз.

Ця "перекличка" викликала нову хвилю оплесків. А Порошенко, тим часом, запросив свою команду на сцену. Туди піднялося чимало люду – були там чинні високопосадовці (Степан Кубів, Іванна Климпуш-Циндадзе, Володимир Омелян…), відомі діячі культури (Ада Роговцева, Ахтем Сейтаблаєв, Андрій Кокотюха…), були там волонтери і журналісти...

Але, мабуть, цікавіше – кого там не було. Ну, з прем’єром Володимиром Гройсманом все ясно – він давно пішов у "своє плавання" і заявив, що готовий працювати з будь-яким президентом. Свої маневри вже активно провадить і мер Києва Віталій Кличко… А ось чому не було спікера ВР Андрія Парубія і генпрокурора Юрія Луценка, це, мабуть, знають лише вони самі – ну і, можливо, Порошенко. А що точно знає гарант, так це чому не було на вшануванні штабу власне його керівника – Віталія Ковальчука. Невже "оргвисновки" за провалену кампанію були зроблені раніше – ще до оголошення підсумкових результатів?



Команда Порошенка разом із залом співає Гімн України

Вінчало церемонію спільне виконання Гімну України. Й тут знову Порошенко проявив надзвичайне завзяття та співав голосно і за себе, і за відсутніх чи то друзів-колег, чи-то зрадників…

Якби дійство відбувалося в театрі, тут доречно було б опустити завісу. Гарний фінал, оплески, на біс не треба виходити… Але в "Мистецькому Арсеналі" завіси немає. Порошенко спустився зі сцени і пішов крізь натовп, дорогою відповідаючи на репліки журналістів. Він знову обійшов стороною червону доріжку. Та склалося враження, що подивився на неї наче з викликом. Наче дав собі обіцянку: "Я по ній ще обов’язково пройду…"



Все скінчилося, сцена порожня...

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