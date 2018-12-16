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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У США вперше заборонили експлуатувати тварин у цирку

      146 Читать новость на русском
      Закон назвали на честь слона Нозі, з яким жорстоко поводились у цирку
      Закон назвали на честь слона Нозі, з яким жорстоко поводились у цирку / petakids.com

      В американському штаті Нью-Джерсі влада законодавчо заборонила використовувати диких та екзотичних тварин у цирку.

      15 грудня губернатор штату Філ Мерфі підписав "закон Нозі", пише The Hill

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      Документ назвали на честь 36-річного слона Нозі, який має серйозні проблеми зі здоров'ям через жорстоке поводження з ним у цирку.

      Я пишаюсь тим, що підписав "Закон Нозі". І гарантую, що Нью-Джерсі не дозволить експлуатувати та жорстоко поводитись з дикими та екзотичними тваринами у нашому штаті. Ці тварини мають перебувати у їхніх природних середовищах, заповідниках, а не брати участь у виставах (циркових – 24 канал), де їхню безпеку та безпеку людей піддають ризику, 
      – наголосив Мерфі.


      У Нью-Джерсі заборонили використовувати диких тварин у циркових виставах

      До слова, 30 вересня у Києві кілька тисяч небайдужих пройшлися центром від парку Шевченка до Софійської площі на знак протесту проти знущання над тваринами. Активісти пропонують створити в Україні зоополіцію. Вона має жорстко штрафувати за тримання тварин в поганих умовах, а постраждалих відправлятиме на реабілітацію.

      Теги: Новини США світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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