У США вперше заборонили експлуатувати тварин у цирку

В американському штаті Нью-Джерсі влада законодавчо заборонила використовувати диких та екзотичних тварин у цирку.

15 грудня губернатор штату Філ Мерфі підписав "закон Нозі", пише The Hill.

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Документ назвали на честь 36-річного слона Нозі, який має серйозні проблеми зі здоров'ям через жорстоке поводження з ним у цирку.

Я пишаюсь тим, що підписав "Закон Нозі". І гарантую, що Нью-Джерсі не дозволить експлуатувати та жорстоко поводитись з дикими та екзотичними тваринами у нашому штаті. Ці тварини мають перебувати у їхніх природних середовищах, заповідниках, а не брати участь у виставах (циркових – 24 канал), де їхню безпеку та безпеку людей піддають ризику,

– наголосив Мерфі.



У Нью-Джерсі заборонили використовувати диких тварин у циркових виставах

До слова, 30 вересня у Києві кілька тисяч небайдужих пройшлися центром від парку Шевченка до Софійської площі на знак протесту проти знущання над тваринами. Активісти пропонують створити в Україні зоополіцію. Вона має жорстко штрафувати за тримання тварин в поганих умовах, а постраждалих відправлятиме на реабілітацію.