Стрілянина трапилась під час обідньої перерви у школі 13 серпня. Попередньо відомо, що між підлітками спалахнув конфлікт.
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У Штатах підліток стріляв просто у школі
Трагедія трапилась у середній школі міста Альбукерке. Один з школярів поконфліктував з учнем. Згодом витягнув пістолет й почав стріляти.
До учнів відразу ж підбіг шкільний консультант та запобіг продовженню стрілянини.
"Це був жахливий інцидент, що стався між двома людьми. Цього ніколи не повинно було трапитися. Цього не повинно відбуватися в суспільстві. Цього точно не повинно відбуватися в школі", – сказав завідувач державними школами Альбукерке Скотт Елдер.
Через стрілянину загинув учень
Внаслідок вчиненого загинув 13-річний учень, а нападника затримали. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, як у школяра опинилась у руках зброя. Дітей забрали зі школи батьки. Це був тільки третій день навчання. Тепер занять не буде до вівторка. Однак адміністрація запевнила, що дітям нададуть необхідні консультації.
Останні трагічні стрілянини в Україні та світі: коротко
- У місті Плімут на півдні Англії ввечері 12 серпня сталася моторошна стрілянина. Правоохоронці повідомили про 6 загиблих. Згодом стало відомо, що нападник покінчив життя самогубством. Ним виявився 23-річний чоловік, який на одному з останніх відео жалівся на життя та висловлював думки, що йому здається нібито він Термінатор.
- 11 серпня на Рівненщині розшукали підозрюваного у моторошному вбивстві. На початку 2021 року він відкрив стрілянину в натовпі людей поблизу нічного клубу.
- Перед тим у Одесі 9 серпня громадянин Росії почав стріляти з пістолета. Це почули перехожі та викликали правоохоронців.