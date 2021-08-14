Стрілянина трапилась під час обідньої перерви у школі 13 серпня. Попередньо відомо, що між підлітками спалахнув конфлікт.

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У Штатах підліток стріляв просто у школі

Трагедія трапилась у середній школі міста Альбукерке. Один з школярів поконфліктував з учнем. Згодом витягнув пістолет й почав стріляти.

До учнів відразу ж підбіг шкільний консультант та запобіг продовженню стрілянини.

"Це був жахливий інцидент, що стався між двома людьми. Цього ніколи не повинно було трапитися. Цього не повинно відбуватися в суспільстві. Цього точно не повинно відбуватися в школі", – сказав завідувач державними школами Альбукерке Скотт Елдер.

Через стрілянину загинув учень

Внаслідок вчиненого загинув 13-річний учень, а нападника затримали. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, як у школяра опинилась у руках зброя. Дітей забрали зі школи батьки. Це був тільки третій день навчання. Тепер занять не буде до вівторка. Однак адміністрація запевнила, що дітям нададуть необхідні консультації.

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