Шторм в одеській затоці зірвав з якоря танкер "Делфі" та відніс його на мілину
В Одесі через сильний вітер з якоря зірвався суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати корабель.
Станом на 2:05 судно сіло на мілину на відстані кілометра від берега. Люди на борту відмовилися від евакуації. Втім наразі небезпеки для екосистеми затоки немає, повідомляє "Думська".
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Спершу судно перебувало в акваторії порту "Південний". Сильний вітер зі швидкістю 12 метрів на секунду зірвав сухjвантаж з якоря і відніс його в бік Одеси.
За різними джерелами на борту перебувають від 3 до 15 осіб. Спершу рятувальники намагалися евакуювати екіпаж, однак потужний вітер та хвилі висотою 2,3 метра сильно заважали рятувальній операції.
Врешті судно сіло на мілину за кілометр від берега / Думская
Раніше у четвер ввечері, 21 листопада в аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака Turkish Airlines, що летів рейсом "Стамбул – Одеса". Пасажирів терміново евакуювали із борта. В Одесі така поломка – друга протягом дня: аналогічна ситуація сталася 21 листопада вдень із приватним літаком, який злітав у напрямку ОАЕ.
Крім цього протягом дня сильний вітер наробив й іншого лиха в Одесі. Негода обірвала 9 ліній електромереж та повалила півтора десятка дерев, через які постраждали кілька припаркованих поруч автомобілів.
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