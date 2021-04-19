У Дніпропетровській області через насування циклону 20 квітня різко погіршиться погода. В регіоні оголосили штормове попередження 1 рівня небезпеки. Там очікують пориви вітру та град.

Про це повідомив голова регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. За його словами, до регіону прямує активний південно-західний циклон.

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Яку небезпеку слід очікувати

Штормове попередження віднесли до 1 рівня небезпеки – колір жовтий.

У всій області вітер пришвидшиться до 15 – 20 метрів за секунду.

Також будуть сильні дощі, грози та град.

Негода може призвести до порушення електропостачання.

Робота комунального господарства та будівельної галузі може зупинитись.

Можливе й обмеження руху транспорту на певних ділянках доріг. Ймовірно, мовиться про повалення дерев вітром.

Як варто діяти в таких умовах

У Дніпрі часто під час дощів затоплює вулиці. Тому жителям міста 20 квітня слід брати взуття, яке не промокає. А по можливості варто залишитись вдома.

Також у регіоні, окрім всього, може й збільшитись кількість аварій. Тому за кермом варто бути обережним. Якщо ви не бачите дороги через дощ, зупиніться та перечекайте пік негоди.

Зверніть увагу! Тим часом у Карпатах продовжує панувати зима. Там 19 квітня знову почалися снігопади та морози. Температура повітря у горах опустилася нижче нуля. Також попереджають про ризик сходження лавин.