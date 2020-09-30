У Києві й Київській області попереджають про негоду в середу, 30 вересня. Столичний регіон накриють сильні дощі, а також очікуються потужні пориви вітру.

З 12 години й протягом усього дня 30 вересня дощ досягне жовтого рівня небезпеки (коли погодні умови потенційно небезпечні, попереджає Міністерство внутрішніх справ України.

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"Будьте обачними й обережними. Особливо на дорозі!" – попереджають у МВС.

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 30 вересня в Києві й Київській області будуть значні пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Підготовку до негоди КП "Київавтодор" розпочав ще з ночі. Підтоплень у столиці не виявили, але на місця, де вони були можливими, виїхала спеціальна техніка.

За прогнозом Гідрометеоцентру, дощитиме впродовж 4 днів. Найінтенсивніші опади прогнозують у середу – менш ніж за 12 годин можливе випадання до 49 міліметрів опадів. Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах,

– зазначили в "Київавтодорі".