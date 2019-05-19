Штормове попередження від НБУ: політики та олігархи намагаються спотворити реальність

Показати, як політики і олігархи намагаються викривити історію і спотворити сприйняття реальності, щоб підлаштувати майбутнє на свою користь – з такою метою Національний банк України запустив окремий сайт. Також у банку повідомили, що над українською фінансовою системою нависла загроза "справжнього шторму".

Лише 47 годин минуло від заяви Володимира Зеленського щодо пріоритетності незалежності НБУ і до виходу у публічний простір "апологетів олігархічного банкінгу". Таку заяву опублікував НБУ у своєму Twitter.

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У заяві головний акцент на тому, що посилення тиску на Банк є "не приватною проблемою НБУ, а викликом для добробуту кожного громадянина".

Що мають на увазі в НБУ під "тиском на банк"

13 травня Національний банк України програв апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018. Цим рішенням суд скасував інспекційну перевірку "Приватбанку" 2016 року, через яку банк і визнали неплатоспроможним, а згодом – націоналізували.

14 травня Володимир Зеленський заявив, що вважає пріоритетним необхідність забезпечення фінансової стабільності в Україні через гарантування незалежності Національного банку.

16 травня пролунали різкі заяви від українських олігархів. Зокрема, Олег Бахматюк сказав, що "Гонтарева (керівник НБУ в 2014-2018 роках – 24 канал) завдала шкоди українській економіці більшої, аніж Путін". А Костянтин Жеваго висловився, що, мовляв, мінфін та НБУ фальшують статистику про ВВП України.

17 травня у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення голови Національного банку України Якова Смолія (автор постанови – позафракційний народний депутат Віталій Купрій, керівник і єдиний учасник депутатської групи у Верховній Раді "За Зеленського").



"Штормове попередження" від НБУ

Це лише штормове попередження. Справжній шторм накриє всю Україну, якщо проігнорувати ознаки грози, про які вже говорять провідні рейтингові агенції, міжнародні організації, на світовому фінринку,

– наголосили у Нацбанку.

47 годин. Саме стільки часу відділило твердження нового Президента про пріоритетність макростабільності через незалежність НБУ і вихід у публічний простір апологетів олігархічного банкінгу. Це виклик для інституту Президента, інституту незалежного НБУ й інституту незалежних судів — Національний банк України (@NBUkraine) 18 мая 2019 г.

Які загрози пророкує НБУ в разі втрати своєї незалежності

Якщо НБУ втратить незалежність, на Україну може чекати:

• Зростання рівня інфляції.

• Різкі коливання курсу на валютному ринку.

• Повернення валютних репресій.

• Зростання безробіття.

• Втрата вкладниками заощаджень.

• Недовіра іноземних партнерів.



У НБУ вважають, що для фінансової системи України зараз існує низка загроз

Як НБУ планує протистояти тиску

Нацбанк заявив, що запускає спеціальний веб-сайт, де має намір показати, "як політики і олігархи намагаються викривити історію і спотворити сприйняття реальності, щоб підлаштувати майбутнє на свою користь".

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Мовиться про те, що на сайті storm.bank.gov.ua будуть відкрито говорити про перебіг судових процесів, до яких залучений НБУ, і робитимуть звірку політичних заяв зі справжнім станом речей.