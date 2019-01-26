Штраф за відмову ветеранам: Раді пропонують збільшити стягнення із недобросовісних водіїв

Міністерство у справах ветеранів пропонує підвищити штраф за відмову водіїв громадського транспорту безкоштовно перевозити ветеранів.

Так, новостворене Міністерство ветеранів передало відповідний законопроект до профільного Комітету Верховної Ради, зазначає його очільниця Ірина Фріз на своїй Facebook-сторінці.

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Законопроект стосується підвищення штрафу за відмову водія громадського транспорту в перевезенні пільговиків. З хамством і відвертим порушенням закону в цій сфері ветерани стикаються часто. Ми значно підвищили штраф, тож сподіваюсь, охочих відмовити ветерану в пільзі на проїзд стане менше,

– наголосила вона.

Водночас конкретної суми стягнення для недобросовісних водіїв Фріз не назвала.

Зазначимо, що наразі безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення ветеранів тягне за собою накладення штрафу на водіїв громадського транспорту в розмірі від 8 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, Фріз повідомила про те, що її міністерство також подало законопроект щодо законодавчого врегулювання створення Єдиного державного реєстру ветеранів.

"Ідея його створення обговорюється вже давно. Сподіваюсь, законопроект буде прийнято в стислі терміни, що дозволить нам розпочати роботу над унормуванням порядку адміністрування, доступу та використання реєстру", – переповіла очільниця Міністерства ветеранів.

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Вона зауважила, що реєстр дозволить провести аудит, систематизувати пільги та зробити прозорою і зрозумілою роботу держави з ветеранами, а також стане базою для розробки онлайн-платформи "Е-Ветеран".