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Штучний інтелект допоможе боротись з нелегальним вирубуванням лісів

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Боротись з нелегальним вирубуванням лісів допоможе штучний інтелект
Боротись з нелегальним вирубуванням лісів допоможе штучний інтелект / blog.google

Некомерційна організація Rainforest Connection розробила систему, яка буде боротись із нелегальним вирубуванням лісів.

Про це сказано у блозі організації.

Інженери розробили систему сенсорів, які можуть працювати в екстремальних умовах у лісах, використовуючи модифіковані смартфони, що працюють на сонячних панелях.

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Ці пристрої мають заховати серед дерев і сенсори почнуть записувати звуки лісу і завантажують на сервер в реальному часі. Після цього штучний інтелект TensorFlow фільтрує отримані звуки, відбираючи підозрілі (наприклад шум бензопил чи вантажівок).

Однак, розробники наголошують, що система лише допомагає розпізнати незаконну вирубку. Щоб зупинити незаконну діяльність до роботи має підключитись місцева влада.

Теги: Техно Штучний інтелект Екологія
Джерело: 24 Канал
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