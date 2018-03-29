Штучний інтелект допоможе боротись з нелегальним вирубуванням лісів

Некомерційна організація Rainforest Connection розробила систему, яка буде боротись із нелегальним вирубуванням лісів.

Про це сказано у блозі організації.

Інженери розробили систему сенсорів, які можуть працювати в екстремальних умовах у лісах, використовуючи модифіковані смартфони, що працюють на сонячних панелях.

Читайте також: Українець створив робота, який допоможе очищати водойми

Ці пристрої мають заховати серед дерев і сенсори почнуть записувати звуки лісу і завантажують на сервер в реальному часі. Після цього штучний інтелект TensorFlow фільтрує отримані звуки, відбираючи підозрілі (наприклад шум бензопил чи вантажівок).

Однак, розробники наголошують, що система лише допомагає розпізнати незаконну вирубку. Щоб зупинити незаконну діяльність до роботи має підключитись місцева влада.