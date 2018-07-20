Штучний інтелект допоможе лікувати рак

Один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення корпорація IBM буде використовувати свій штучний інтелект Watson для боротьби з раком.

Компанія оголосила про постійне партнерство в цій сфері з Департаментом у справах ветеранів США, повідомляє Тechcrunch.

Розробники штучного інтелекту та фахівці американського Департаменту будуть разом аналізувати зразки пухлини та шукати мутації в геномі раку.

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Завдяки зібраній інформації лікарі зможуть краще орієнтуватися у конкретних препаратах і методах лікування, щоб боротися з онкозахворюваннями.

Це неймовірно складно: читати, розуміти і залишатися в курсі широти та глибини медичної літератури і пов'язувати знання з відповідними мутаціями для персоналізованих онкологічних методів. Штучний інтелект може зіграти важливу роль в масштабуванні точної онкології,

– зазначив головний санітарний лікар IBM Watson Health Кью Рі.

IBM навчала Watson протягом 2 років в онкологічних відділеннях понад 20 інститутів, і перші результати показали, що він приймав рішення, які відповідали припущенням вчених і медиків. Наразі Watson перевершує людський інтелект у зборі та обробці даних.

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