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Штучний інтелект навчили "читати людські думки"

14:56, сьогодні 421
Штучний інтелект навчили
Штучний інтелект навчили "читати людські думки" / Фото з відкритих джерел

Японські вчені створили штучний інтелект, який здатний зчитувати мозкові хвилі людини та візуалізувати їх на екран.

Про це пише The Next Web.

Цей штучний інтелект зрозуміє та відтворює зображення, на яке дивиться людина. Так, якщо людина дивиться на зображення літери "А", то робот показує нечіткий силует літери на екрані. Однак, відтворювати чітку картинку інтелект поки не вміє.

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Щоб "навчити" нейромережу вченим знадобилося 10 тижнів. Тоді учені показували людям зображення і записували їхні мозкові хвилі. Потім вчені забирали зображення і просили піддослідних відтворити подумки зображення у своїй свідомості та знову записували результат.

Після цього вчені навчили штучний інтелект "декодувати" ці дані, щоб візуалізувати те, про що думає людина.

Штучний інтелект навчили "читати людські думки"

Теги: LifeStyle робототехніка
Джерело: 24 Канал
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