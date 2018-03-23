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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Штучний інтелект навчили грати у комп’ютерну гру: відео

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Штучний інтелект навчили грати у комп’ютерну гру
Штучний інтелект навчили грати у комп’ютерну гру

Компанія Electronic Arts навчила створений ними штучний інтелект грати у комп’ютерну гру Battlefield 1. Відповідне відео опубліковане на You Tube-каналі компанії.

Про це пише Engadget.

Так, керовані нейромережею війська навчилися грати, після спостереження за гравцями. Далі війська почали паралельно тренувалися з іншими ботами.

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Як розповів технічний директор підрозділу SEED компанії Electronic Arts Магнус Нордін, вони були зацікавлені у навчанні ігрового штучного інтелекту з тих пір, як комп'ютер DeepMind навчився грати в старі ігри Atari у 2015 році.

Тож Electronic Arts спочатку вивчили основи тривимірного FPS для навчання нейронної мережі, а потім працювали з командою Battlefield, щоб інтегрувати агент штучного інтелекту у середовище офіційної гри.

"Ми проводили тести проти внутрішніх розробників, вони гідні гравці, але не професіонали. Вони легко били ботів, але це не повноцінний прорив. Під час тренування боти покращували всілякі навички. Наприклад, вони виявилися напрочуд гарними в ухиленні від куль", – розповів Нордін.

За його словами, штучний інтелект здатний змінювати свою поведінку в грі. залежно від ситуації, реагувати на небезпеку і влучно стріляти. Щоправда програма все ще погано орієнтується на місцевості.

В майбутньому компанія планує впроваджувати нейронні мережі та машинного навчання в іграх.

Штучний інтелект навчили грати у комп’ютерну гру

Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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