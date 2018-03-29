Штучний інтелект навчили малювати оголені тіла: фото
Молодий американський дослідник Роббі Баррат, що працює із штучним інтелектом, показав результати роботи власної нейромережі, яка "намалювала" портрети оголених людей.
Про це пише CNet.
За словами розробника, штучний інтелект намалював "сюрреалістичні краплі плоті з кінцівками", які лише віддалено нагадують людей.
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Баррат використовував генеративно-змагальну мережу. Це комбінація двох нейромереж: одна тренувалася на портретах в стилі "ню", а друга намагалася відрізнити правильні результати від неправильних.
Баррат зазначив, що нейромережа майже завжди зображує голови як "жовто-фіолетову текстуру". Вірогідно, саме так машини і "бачать" людей.
Джерело: 24 Канал
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