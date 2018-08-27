Штучний інтелект навчили робити зі звичайних людей професійних танцюристів

Науковці з Каліфорнійського університету в Берклі створили штучний інтелект, що вміє копіювати рухи професійних танцюристів та переносити їх на обличчя і тіло будь-якої людини.

Про це пише prostotech.com.

"Ми маємо відео людини-джерела і людини-мети, наше завдання полягає в тому, щоб створити нове відео, виконуючого ті ж самі рухи, що і джерело", – розповіли дослідники.

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Так, нейромережа переносить рухи вихідного тіла на анімовані фігури, а вже потім на іншу людину. Це потрібно тому, що неможливо виконати пряме взаємно однозначне зіставлення від джерела до мети.

Щоправда, науковці зауважують, що працює нейромережа неідеально. Іноді невеликі деталі, такі як руки або ноги, можуть бути дещо розмитими.

Штучний інтелект перетворює звичайних людей на професійних танцюристів

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