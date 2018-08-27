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Штучний інтелект навчили робити зі звичайних людей професійних танцюристів

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Штучний інтелект навчили робити зі звичайних людей танцюристів
Штучний інтелект навчили робити зі звичайних людей танцюристів / graftio.wordpress.com

Науковці з Каліфорнійського університету в Берклі створили штучний інтелект, що вміє копіювати рухи професійних танцюристів та переносити їх на обличчя і тіло будь-якої людини.

Про це пише prostotech.com.

"Ми маємо відео людини-джерела і людини-мети, наше завдання полягає в тому, щоб створити нове відео, виконуючого ті ж самі рухи, що і джерело", – розповіли дослідники.

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Так, нейромережа переносить рухи вихідного тіла на анімовані фігури, а вже потім на іншу людину. Це потрібно тому, що неможливо виконати пряме взаємно однозначне зіставлення від джерела до мети.

Щоправда, науковці зауважують, що працює нейромережа неідеально. Іноді невеликі деталі, такі як руки або ноги, можуть бути дещо розмитими.

Штучний інтелект перетворює звичайних людей на професійних танцюристів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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