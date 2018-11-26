Штучний інтелект навчився передбачати перебіг хвороб

Штучний інтелект допоможе виявляти пацієнтів, яким потрібна невідкладна допомога або термінове лікування.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також: Вчені з Китаю створили перших ГМО-дітей

Згідно з дослідженням Університету Оксфорда, сканування електронних медичних записів дозволить комп'ютеру виставляти відповідний пріоритет лікування.



Штучний інтелект в медицині

Програмне забезпечення, яке разробила компанія Whiletonomy, відстежує вхідні дані від лікарів загальної практики на протязі всього дня.

Дослідники вважають, що створили надійний інструмент, який допоможе медпрацівникам ефективно контролювати потреби пацієнтів і уникати незапланованих госпіталізацій, які є основним джерелом витрат у системі охорони здоров'я.



Штучний інтелект допоможе лікувати людей

В процесі сканування враховується широкий діапазон факторів: вік, стать, етнічна приналежність, соціально-економічний статус, сімейна історія, спосіб життя, хвороби, медикаменти і сімейний стан, а також час, що минув з моменту першого діагнозу і останніх лабораторних випробувань.

Розробники вважають, що новий інструмент дозволяє зосередитися на лікуванні тих пацієнтів, кому воно потрібно в першу чергу. Вчені запевняють, що їх система буде у вісім разів ефективніше, ніж людський персонал.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.