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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці захворювань

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Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці захворювань
Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці захворювань / Фото з відкритих джерел

Штучний інтелект навчили визначати 50 різних захворювань очей. Таку діагностику нейромережа виконує по знімку сітківки ока.

Такого результату добились наукові підрозділу Google DeepMind, пише The Next Web.

При цьому, вчені стверджують, що у діагностиці очей штучний інтелект виявився швидшим за досвідчених лікарів.

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Спочатку мережа аналізує сканування для зіставлення різних типів тканини ока, а також будь-яких симптомів захворювання очей. Далі ШІ класифікує і переглядає карту, щоб діагностувати стан пацієнта та рекомендувати лікування.

Нейромережа може співпрацювати із лікарями: медики можуть працювати переглядати карти, створені системою, а також робити діагноз лікарів більш точною.

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Теги: Здоров'я Техно Здоров’я очей робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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