Штучний інтелект перевершив людину у популярній грі

Підрозділ Google, що займається вивченням штучного інтелекту, навчив бота DeepMind грати у популярну гру Quake III. При цьому у ШІ це виходить краще, ніж у людини.

Про це пише The Verge, передає tehnot.com.

Так, боти DeepMind змагалися в урізаному режимі захоплення прапора. Дослідники вчили машину пересуватися у складному тривимірному середовищі з неповною інформацією. Ігрові персонажі не отримували ніяких додаткових інструкцій, а тільки конкурували один із одним, аж поки не виробили стратегію, яка призвела до перемоги.

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Загалом штучний інтелект провів 450 тисяч партій, за цей час машина вивчила правила гри та виробила кілька потенційно виграшних комбінацій. ШІ також навчився взаємодіяти з партнерами по команді.

Аби остаточно перевірити ботів DeepMind науковці провели турнір із командами, що складалися тільки з комп’ютерних персонажів, тільки людей, і ботів з людьми. Повністю "штучна" команда перемогла з вірогідністю перемоги в 74%, це більше ніж 43% ймовірності для звичайних гравців і 52% для людей, що добре грають в Quake III.

Що таке Quake III? Це комп’ютерна гра, в якій геймер виступає в ролі гладіатора, котрий бореться на аренах з допомогою зброї та високотехнологічного обладнання з іншими гладіаторами. Quake III мала велику популярність у кіберспорті.

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