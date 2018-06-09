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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Штучний інтелект порадить людині скільки можна пити кави

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Скільки можна пити кави
Скільки можна пити кави / elconfidencial.com

Скільки пити кави щодня, щоб не нашкодити організмові. Це питання цікавить багатьох кавоманів. Американські наукові вирішили підійти до цього питання дуже серйозно.

Як пише видання Science Daily, науковці розробили алгоритм, який може оптимізувати вживання кофеїну.

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Так, штучний інтелект зможе проаналізувати дані про сон людини, про її активність і видасть приблизний графік вживання кави. У цьому випадку людина вип’є достатньо кави, що б побороти сонливість, але при цьому кави не переп'є.

"При виконанні нашого плану бадьорість підвищується на 64%, і в подальшому можна буде знизити споживання кави. Тоді як стимулюючий ефект залишиться", – каже керівник групи Жак Райфман.

via GIPHY

Наразі цей алгоритм є у вигляді математичної моделі. В майбутньому це має запрацювати як програма для смартфона.

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Теги: LifeStyle Техно Здоров'я Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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