Штучний інтелект виявив хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях

Вчені з Каліфорнії, США знайшли спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера за допомогою штучного інтелекту.

Дослідження опублікували в журналі Radiology.

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Нейромережі проаналізували метаболізм мозку. При хворобі Альцгеймера швидкість обміну речовин в певних ділянках нервової тканини сповільнюється. Штучний інтелект навчився виявляти ці зміни.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Нейромережі здатні відстежувати мінімальні порушення в роботі мозку і здатний виявити деменцію на ранніх стадіях.

Ці технології дозволяють розпізнати хворобу Альцгеймера на 6 років раніше, ніж за допомогою томографії.



Штучний інтелект розпізнав хворобу Альцгеймера раніше, ніж томографія

Вчені зазначають, що це дозволить збільшить ефективність лікування. Так, лікарі отримають можливість максимально сповільнювати або взагалі зупиняти процес розвитку деменції.

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