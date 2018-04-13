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Штучний інтелект зможе визначати спалахи венеричних хвороби

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Штучний інтелект зможе визначати спалахи сифілісу
Штучний інтелект зможе визначати спалахи сифілісу / Фото з відкритих джерел

Науковці Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) спільно з вченими з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі розробляють алгоритм, який зможе оцінювати вірогідність спалаху сифілісу на певній території.

Про це пише naked-science.ru.

Для цього система буде використовувати дані пошукових запитів і пости в Twitter у регіоні.

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"Оскільки люди, що перебувають у групах ризику зараження сифілісом, можуть шукати інформацію про сексуальне здоров'я і загрози в інтернеті, ми досліджували зв'язок між даними про пошукові запити по штатах і контингентах, де зафіксовані випадки захворювання", – розповіли дослідники.

Дослідники використовували дані сервісу Google Trends з 2012 по 2014 рік. Штучний інтелект визначав, наскільки часто люди з різних штатів шукали ключові фрази, пов'язані з поширенням інфекцій, що передаються статевим шляхом. Після цього ці дані поєднали з інформацією про те, скільки випадків сифілісу виявили в штаті наступного тижня.

Таким чином штучний інтелект успішно "передбачив" ймовірність спалаху захворювання в певному штаті протягом наступних 144 тижнів. Програма навіть розрізняла випадки первинного і вторинного сифілісу.

Ще одна технологія аналізувала запити у Twitter. Дослідники зібрали 8,5 тисячі твітів з ключовими словами і розподілили їх за даними геолокації. На основі твітів 2012 року алгоритму вдалося передбачити спалахи захворювання, що сталися в 2013-му.

Що таке сифіліс? Це захворювання, що передається статевим шляхом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, збудник захворювання поступово набуває стійкість до сучасних лікарських препаратів. Щорічно на сифіліс заражаються близько 5,6 мільйона людей. Тож боротьба із захворюванням залишається гострою проблемою.

Теги: Штучний інтелект Техно робототехніка Здоров'я епідемія
Джерело: 24 Канал
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