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      Штучний податковий хаос: хто стоїть за нормами законопроєктів 1209 та 1210 і які будуть наслідки

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      Податкова відновлює свій вплив на Раду
      Податкова відновлює свій вплив на Раду / Ілюстративне фото

      Головне, що обговорює бізнес з початку тижня, 16 вересня, – це "божевільні законопроєкти" голови комітету Ради з фінансової, бюджетної та податкової політики Данила Гетманцева. Прийняття цих законопроєктів політично невигідне Зеленському. Низка їхніх норм негативно вплинуть на дуже велику кількість людей.

      Мовиться, насамперед, про законопроєкти 1209 і 1210. Їх проаналізувало видання The Page на основі відомостей від власного джерела в комітеті.

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      Наприклад, у проєкті "Про використання реєстраторів торговельних операцій" сказано, що продаж будь-якого вживаного майна необхідно проводити через касовий апарат. Якщо ви продаєте будь-яку свою стару річ через нехай інтернет, ви однак зобов'язані виписати чек і заплатити податки. Є там і низка інших дивних ініціатив. 

      Норми ці вкрай непопулярні з точки зору іміджу "Слуги народу" і президента Зеленського. Складно було б пояснити, як вони взагалі опинилася в законопроєкті Данила Гетманцева, призначення якого лобіював перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Та насправді всі сумнівні ініціативи, крім однієї, в законопроєкт потрапили за ініціативою не Гетманцева, а голови податкової служби Сергія Верланова.

      Фактично і Гетманцев, і побічно Зеленський виступили лобістами інтересів податкової. Запропоновані ними норми створюють штучний податковий хаос і роблять правила ведення бізнесу більш жорсткими. У цій каламутній воді розв'язувати проблеми шляхом корупції зможе Верланов і його підопічні. Останній вже зараз дуже радіє тому, як він обдурив нову владу і буквально використовував її наосліп,
      – розповів виданню народний депутат від "Слуги народу" на умовах анонімності.

      Саме від Верланова начебто надійшла дивна ініціатива збільшити податки на тютюнову продукцію.

      "Ініціатором підвищення акцизів на тютюнові вироби, а також на iqos і glo, став голова податкової у Львівській області Ігор Кондро. Він нібито є куратором продажів контрафактної продукції. А чим вищі акцизи на легальний тютюн, тим більше контрафакту, – пояснив депутат.

      Верланов навіть запропонував збільшити ренту на видобуток природного газу. Остання ініціатива, втім, сильно не сподобалася Коломойському. Можливо, її скасують.

      "Дивні ініціативи" належать не лише Верланову. Норму про збільшення розмірів ренти на руду в законопроєкт вніс заступник голови комітету Олександр Дубинський. Спочатку її ініціював Ігор Коломойський, який таким чином домагався ослаблення позицій головних видобувачів ЗРС (залізорудної сировини) в країні – Ріната Ахметова, Вадима Новинського, Костянтина Жеваго.

      Швидше за все, розмова з людьми Ахметова і Жеваго в комітеті тепер буде йти в такому ключі: обом скажуть, що вони отримують на своєму бізнесі 900 і 600 мільйонів доларів прибутку щорічно, а потім запитають, чи вистачить їм, скажімо, 800 і 500 мільйонів? І скоротять на цю суму прибуток шляхом підняття ренти, 
      – повідомило джерело.

      Всі ці ініціативи комітету здаються особливо пікантними на тлі заробітків його голови. Наприклад, Гетманцев, який працював у юридичній компанії, згідно з декларацією отримував мінімальну заробітну плату. А це, з урахуванням масштабу його діяльності, є дивним.

      "Ці невідповідності, щонайменше, викликали здивування учасників комітету. Напруга між його членами зростає і зрештою може перетворитися у відкрите протистояння. Гетманців вже дозволяв собі підвищувати голос на своїх депутатів, далі буде тільки гірше", – підсумував співрозмовник.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Володимир Зеленський Податки Ігор Коломойський Законодавство Слуга народу Верховна Рада Бізнес Сергій Верланов
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