"Штучний цензор" у дії, або Як Facebook із російською "фабрикою тролів" боровся

Найпопулярніша у світі соціальна мережа Facebook оприлюднила свій перший у цьому році квартальний звіт щодо модерації контенту (Moderation Report), в якому розповіла, скільки та яких фальшивих акаунтів і недозволених дописів було знищено.

Після гучних скандалів із російськими "ботофермами", які через цю мережу впливали на вибори в Америці та європейських країнах, після показової "екзекуції", яку довелося витримати Маркові Цукербергу в стінах Капітолію – Facebook гостро потребує демонстрації "антиспамової" активності.

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За його даними, лише протягом трьох перших місяців 2018 року було запроваджено заходів проти 1,5 мільярдів дописів та акаунтів за підозрою в порушенні правил використання Facebook. Зі звіту випливає, що більша частина заборон та видалень була спрямована проти спамових розсилок та фальшивих акаунтів (Fake-Accounts).

"Електронний цензор" в дії

Який же результат цієї бурхливої діяльності? За інформацією Facebook, яку наводить, зокрема, британське видання The Guardian, було видалено 837 мільйонів спам-дописів. Також було знищено 583 мільйони фальшивих акаунтів. Окрім того, видаленню підлягли: 2,5 мільйони дописів, нібито спрямованих на так звану "пропаганду ненависті", 1,9 мільйона дописів, розцінених, як "терористична пропаганда", 3,4 мільйона дописів, які розповсюджували насильницькі заклики та 21 мільйон дописів, що містили порнографію або недозволені сексуальні дії.

Водночас представники соцмережі зазначили, що деякі категорії порушень – такі, як розповсюдження дитячої порнографії, реальні загрози насильницьких злочинів, дописи про самовбивства, моббінг і таке інше – не були пораховані, позаяк їх було надто мало, аби вплинути на загальну статистику. Окрім того, Facebook повідомив, що більша частина модерації здійснюється за допомогою штучного інтелекту – тобто автоматизовано. Алгоритми, за його даними, допомогли виявити 98,5% фіктивних облікових записів та майже 100% спаму.



З початку року штучний інтелект розпізнав і видалив 583 млн фейкових акаунтів у Facebook

Перемога на усіх фронтах, чи не так? А за півроку все виглядає ще позитивнішим: у Facebook стверджують, що протягом останніх шести місяців було видалено майже 1,3 млрд штучних облікових записів (зазначимо, що загальна кількість акаунтів у соцмережі становить приблизно 2,2 млрд), причому 98% з них були перехоплені ще до того, як інші користувачі змогли їх побачити. За шість місяців було видалено майже 3 мільйони записів, які містили пропаганду тероризму. Це ж стосується інших категорій.

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Просто-таки тріумф штучного "цензора". Боти, тролі та терористи втікають із мережі, підібгавши хвости, і все стає спокійно... Насправді ж, варто принаймні розуміти, як саме трактує Facebook визначення "змісту". Наприклад, якщо допис містить текст та, скажімо, чотири світлини під ним, то публікація розцінюється, як п'ять "змістів". Якщо, наприклад, три з цих світлин будуть видалені – це означає три видалених "змісти". Але, якщо видалити весь допис, він позначається у статистиці, як лише один "зміст".

Таким чином, за перший квартал цього року було видалено 2,5 мільйони "змістів", між тим 38% із цієї кількості Facebook розпізнав сам, за допомогою так званих "автоматичних банхамерів" – програм, які проглядають змісти і в які закладені ключові "заборонені" слова. Для порівняння: за останній квартал 2017 року таких "змістів" виявилося 1,6 млн, з них 23,6% були помічені та видалені автоматично. Тобто штучний інтелект розвивається та вчиться, але Facebook наголошує, що у випадку з "пропагандою ненависті" його все одно постійно контролюють люди, аби мати змогу уникати помилок, згідно з контекстом написаного.

Ефект москаля

Ґречно перепрошую за страшний журналістський злочин, якого я щойно вчинив, а саме – ніколи не писати статтю від першої особи, ніколи не казати "я" в матеріалі. Позаяк особисто вважаю цю всю красиву статистику не вартою котячої бібки. По-перше, тому що справжні фейкові акаунти, які шкодять – це активні облікові записи, в яких їхні "ляльководи" щось пишуть, когось критикують, просувають якісь політичні гасла – така у них робота. Тому, якщо "штучний цензор" видаляє порожній "законсервований" акаунт – це, звичайно, теж корисна робота, але вона є другорядною й ніяк не впливає на шкідливу діяльність "ботоферм".



Видалення "законсервованих" акаунтів у Facebook не можна вважати ефективною боротьбою із російською пропагандою у соцмережі

По-друге, людський контроль за автоматичними системами має наслідки для пересічних дописувачів. Не знаю, як в інших країнах, а українці про це пісень співати можуть – традиційних, народних, тих, які починаються на "Ой!". Тому що "люди, що слідкують" за дописами українців з ірландського офісу, швидше за все – не лише російськомовні (тобто такі, які вважають, що "русский и украинский – одно и то же"), а ще й, так би мовити, "російськоштамповні". Отже вважають, наприклад, нормальне українське словечко "москаль" образою за національною ознакою.

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Той факт, що слово це означає російського солдата приблизно так само, як "джи-ай" означає американського солдата, а "томмі" – британського, їм не відомий, тому за згадку, скажімо, голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля вже чимало українців потрапило до бану. Те ж стосується і цитування промови Петра Порошенка, в якій він посилався на вірші Володимира Маяковського: "Товарищ москаль! На Украину зубы не скаль!". Якщо, наприклад, винести слово "москаль" до заголовку цієї статті – посилання на неї, певно, теж не можна буде розмістити у Facebook, незалежно від того, який в неї зміст. З легкої руки цих "знавців" нещасний москаль потрапив до автоматичного фейсбучного банхамеру і почав віртуально гамселити безневинних людей не гірше за москалів-"настамнєтов" на Донеччині та Луганщині.

Таких прикладів можна навести безліч і, судячи з того, як неефективно й навіть шкідливо працює цей "штучний інтелект" в українському сегменті Facebook – можна екстраполювати цю неефективність на сегменти інших країн та інших мов. Цю систему потрібно ще довго вдосконалювати і доводити до ладу, перш ніж випробовувати її на акаунтах користувачів. Водночас уже сама думка про те, що хтось модернізує "електронного цензора" у соціальних медіа, викликає неабияке занепокоєння. Ще Альберт Ейнштейн закликав учених "бути відповідальними за свої відкриття", а розробка такої цензорної машинерії – річ украй небезпечна.

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