Штурм Львівської міської ради: з'явилась різка реакція Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий вимагає негайного покарання для псевдоактивістів, які 29 травня штурмом захопили Львівську міську раду.

Садовий в ефірі 24 каналу сказав, що вже звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівництва поліції Львівської області з вимогою покарати псевдоактивістів.

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"Якщо не покарати тих людей, які вчиняють безчинство, то піде ланцюгова реакція. Ви ж розумієте, що ніхто з них не покараний, а такі речі вони роблять постійно. Складається враження, що вони мають прикриття від силовиків. В цивілізованій країні реакція була б моментальною", – пояснив мер Львова.

Він пригадав, що в п'ятницю, 24 травня, невідомі напали на заступника міського голови Геннадія Васьківа, але ніхто досі не затриманий.

Вони далі публічно погрожують, сьогодні вламались в Ратушу, нападали на людей, кидали їх на землю, але ніхто їх не рухає. Як мешканці міста мають почувати себе у безпеці? Якщо в нас взагалі поліція перестала працювати у Львівській області, то тоді міністр має приймати відповідальне рішення,

– розповів політик.

За його словами, міська рада Львова готова до сценарію 2014 року, коли була "ніч гніву".

"Тоді міська рада самостійно зайнялась питанням безпеки. Ми два тижні патрулювали місто, і тоді рівень злочинності кардинально впав. Тому що тих бандюків треба ставити на місце. Сьогодні з'єдналися інтереси певних політиків і певних бариг – це безпрецедентна річ. Насправді в багатьох містах України керує криміналітет, а у Львові ми їх до влади не допускаємо", – заявив Садовий.

Він додав, що Арсен Аваков запевнив його, що винуватці будуть якнайжорсткіше покарані.

Що відомо про штурм Львівської міської ради? 29 травня під Львівською міськрадою зібралися члени організацій "Розвиток громади", "Нацкорпус", "Сокіл" та спілки учасників АТО. Вимагали, щоб їх пустили до сесійної зали, аби поговорити із заступниками мера. З ними намагався говорити керівник адміністрації, втім, його кинули на землю. Після цього псевдоактивісти виламали двері Ратуші та увірвались у міську раду.

Відео про штурм Львівської міської ради: