Штурм Львівської міськради: поліція відкрила кримінальну справу

Поліція відкрила кримінальну справу через штурм Львівської мерії псевдоактивістами, які прорвались усередину будівлі та побили керівника адміністрації мера.

В поліції розцінили дії псевдоактивістів як хуліганство. А львівську мерію тепер охороняють поліцейські та кілька автозаків.

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Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до чотирьох або п'яти років позбавлення волі.

Що сталось під Львівською мерією

У середу, 29 травня, під Львівською міськрадою зібралися члени організацій "Розвиток громади", "Нацкорпус", "Сокіл" та спілки учасників АТО. Вимагали, щоб їх впустили до сесійної зали поговорити із заступниками мера. Діяли вкрай агресивно: виламали двері, побили керівника адміністрації мера та потрощили усе навколо.

Жертвою нападу став керівник адміністрації мера Євген Бойко, який нині перебуває в лікарні із травмою селезінки. Він завинив лише тим, що був на роботі під час нападу.

"Я до них вийшов, щоб поговорити і зрозуміти їхні настрої, а настрої були цілком очевидні. Дякувати працівникам муніципалам і поліції, вони мене витягли з-під ніг цих псевдоактивістів", – пригадав Бойко.

Що відомо про псевдоактивістів

Ці псевдоактивісти, які уже назвали себе жертвами провокації, раніше неодноразово опинялись в епіцентрі скандалів, зокрема, земельних.

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Керівники угруповання "Розвиток громади", яка начебто захищає права АТОвців, за дивним збігом обставин є власниками кількох гектарів землі під Львовом, виділеної саме для ветеранів війни. За цими оборудками, як і за штурмом львівської мерії, стоять одні й ті ж львівські бізнесмени.

За цією акцією стоять місцеві бізнесмени і політики, починаючи від Григорія Козловського – власника тютюнової фабрика, а також місцевого депутата від БПП. Там є кілька організацій – "Розвиток громади", УСУ АТО, "Легіон", які пов'язані із місцевим бізнесменом Олександром Вермєєнком та молодшим партнером Ігоря Кривецього – співзасновника партії "Свобода",

– сказав журналіст Андрій Дрозда.

Реакція міського голови Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий вимагає негайного покарання для псевдоактивістів, які штурмом захопили Львівську міську раду.

"Якщо не покарати тих людей, які вчиняють безчинство, то піде ланцюгова реакція. Ви ж розумієте, що ніхто з них не покараний, а такі речі вони роблять постійно. Складається враження, що вони мають прикриття від силовиків. В цивілізованій країні реакція була б моментальною", – пояснив Андрій Садовий.

Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто,

– наголосив політик.

За його словами, міська рада Львова готова до сценарію 2014 року, коли була "ніч гніву".

"Тоді міська рада самостійно зайнялась питанням безпеки. Ми два тижні патрулювали місто, і тоді рівень злочинності кардинально впав. Тому що тих бандюків треба ставити на місце. Сьогодні з'єдналися інтереси певних політиків і певних бариг – це безпрецедентна річ. Насправді в багатьох містах України керує криміналітет, а у Львові ми їх до влади не допускаємо", – заявив Садовий.