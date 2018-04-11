Штурм на Андріївському узвозі: за що борються активісти

На штурм в історичному центрі Києва – Андріївському узвозі вийшли активісти. В охоронній зоні ЮНЕСКО хочуть звести багатоповерховий готель. Будівництво продовжили навіть після заборони суду.

Громадські активісти та народні депутати вирішили боротися із незаконним будівництвом на Андріївському узвозі. Тут хочуть звести багатоповерховий готель. Битва за узвіз триває уже понад 5 років. Дозвіл будувати видали ще у 2010 році. На те, що Андріївський входить до охоронної зони ЮНЕСКО, ніхто не зважав. Запланували восьмиповерхівку, хоча у таких місцях можна зводити максимум двоповерховий будинок.

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"Звертались до всіх гілок влади абсолютно: до адміністрації президента, до ВР, до Кабміну. Наголошували на тому, що будівництво такого об'єкту тут неприпустимо. В інтернеті, навіть блукають креслення цього об'єкту, – розповіла голова правління ГО "Громада Андріївський узвіз" Ольга Рутковська.

Громадські активісти подали до суду і виграли. Будівельні роботи заборонили, однак, забудовника це не спинило.

Як бачите, за 2 місяці вигнано 2 поверхи паркінгу, вже збудовано і збудовано вже 1-й поверх готельного комплексу,

– наголосив голова правління ГО "Громада Андріївський узвіз" Віталій Білецький.

Через будівництво стався зсув ґрунту та почалися тріщини у сусідніх будинках. Саме це і змусило активістів діяти радикально. У мерії зазначають – будівництво незаконне. Але скаржаться, що не можуть cконтактуватися із забудовником. Контакти, які вказані на сайті компанії є недійсними.

Залишати територію будівництва активісти наміру не мають, планують тут організувати наметове містечко. А поки що на будівельному крані залишили прапор.